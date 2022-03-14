دونيتسك: استعادة 90 بلدة منذ بدء العملية الروسية فى أوكرانيا

أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الإثنين، أن قواتها تمكنت من استعادة 90 بلدة على أراضى الجمهورية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأكدت السلطات، وفقًا لما أوردته قناة روسية، إصابة ستة أشخاص في قصف أوكراني على مناطق سكنية في الجمهورية، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية استهدفت أمس 15 بلدة، مضيفة أن قواتها دمرت 14 نقطة لإطلاق النار للقوميين المتطرفين الأوكرانيين، بينما أجلت أكثر من 60 مدنيًا من ماريوبل.

وفي سياقٍ متصل، أعلنت جمهورية دونيتسك أن جيش أوكرانيا قصف المركز السكني "فيرخنترويتسكويه" بمدافع الهاون، مشيرة إلى أن الأوكرانيين استهدفوا هذه البلدة بست قذائف من عيار 122 مم، كما قصفوا المركز السكني "نوفوسيلوفكا" ومن ثمَّ، تم قصف المركز السكني "فيرخنترويتسكويه".