الإثنين 14 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دونيتسك: استعادة 90 بلدة منذ بدء العملية الروسية فى أوكرانيا

جريدة الدستور

أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الإثنين، أن قواتها تمكنت من استعادة 90 بلدة على أراضى الجمهورية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأكدت السلطات، وفقًا لما أوردته قناة روسية، إصابة ستة أشخاص في قصف أوكراني على مناطق سكنية في الجمهورية، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية استهدفت أمس 15 بلدة، مضيفة أن قواتها دمرت 14 نقطة لإطلاق النار للقوميين المتطرفين الأوكرانيين، بينما أجلت أكثر من 60 مدنيًا من ماريوبل.

وفي سياقٍ متصل، أعلنت جمهورية دونيتسك أن جيش أوكرانيا قصف المركز السكني "فيرخنترويتسكويه" بمدافع الهاون، مشيرة إلى أن الأوكرانيين استهدفوا هذه البلدة بست قذائف من عيار 122 مم، كما قصفوا المركز السكني "نوفوسيلوفكا" ومن ثمَّ، تم قصف المركز السكني "فيرخنترويتسكويه".

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: طقس الغد بارد نهارًا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

موجة باردة وسقوط أمطار.. موعد انتهاء فصل الشتاء

«السبكى»: الرئيس أطلق التأمين الشامل ليزيل عبء الإنفاق الصحى عن المواطن

والده رفض زواجه فأنهى حياته.. النيابة تكشف تفاصيل جديدة فى مصرع ناشئ الأهلى

«الطاقة الأمريكية» تكشف قائمة الدول المتضررة من حظر استيراد النفط والغاز الروسي

إصابة شخص فى حادث تصادم بحدائق أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي يكتب: لماذا لم تدخل روسيا العاصمة الاوكرانية حتي الان؟

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

محمود خليل

من «دولة العلم والإيمان» إلى «الكعكة الحجرية»

محمد العسيري

100 ساعة مع إيزيس فى حضرة «حلوة الحلوات»

ماجد حبته

تشيلى تفتح الطرق الواسعة

القس. رفعت فكرى

لعبة الكراسى بين الأنانية والغيرية

لواء. محسن الفحام

تحديات المرحلة والمشاركة المجتمعية

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

جرافات ودبابات إسرائيلية تتوغل فى بلدة بيت حانون بشمال قطاع غزة

"أحداث حقيقية": مغامرة جديدة للمسلسل الإسرائيلي "فوضي" في الموسم الرابع