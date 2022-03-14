الإمارات والأردن تبحثان سبل تعزيز العلاقات البرلمانية

بحثت لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأردنية، اليوم الإثنين في أبوظبي، سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما البرلمانية منها، بما يحقق رؤية قيادتي البلدين وتطلعات الشعبين.

وناقش الجانبان- خلال الاجتماع، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات- القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات والمعلومات البرلمانية بين الجانبين من خلال عمل لجنة الصداقة بين المجلسين لدورها في تعزيز التعاون بما يواكب التقدم الذي تشهده العلاقات المتجذرة بين البلدين، فضلًا عن أهمية تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للمجلسين، لاسيما في مجال العمل التشريعي وتبادل الخبرات والمعارف البرلمانية المختلفة.

وخلال الاجتماع، أكدت النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات، ناعمة عبدالله الشرهان، عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط الإمارات والأردن، مشيدة بأوجه التعاون والعلاقات البرلمانية المتميزة بين المجلسين، ومدى التوافق والتناغم الكبير بينهما في العديد من الرؤى والقضايا والمواقف تجاه القضايا العربية والإسلامية والإنسانية في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأشارت الشرهان، إلى أن حجم التحديات والأزمات الصعبة والمعقدة التي يشهدها العالم أجمع يحتم علينا أن نتكاتف ونمضي قدمًا بكل قوة في ترسيخ الروابط الأخوية المتينة.

من جانبه، أكد مساعد رئيس مجلس النواب الأردني، غازي البداوي، عمق العلاقات الأردنية الإماراتية، مشيرًا إلى أنها علاقات أخوية متينة وقوية ترسخت منذ عقود، وأن رؤى البلدين تتوافق في جميع المجالات، وأن البلدين لديهما ذات النهج في معالجة مختلف القضايا.