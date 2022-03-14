اعتقال 3 عناصر من ميليشيا «الشباب» جنوبى الصومال

أعلن الجيش الصومالي، اليوم الإثنين، أنه اعتقل 3 عناصر من ميليشيا "الشباب" الإرهابية؛ خلال عملية أمنية في منطقة "بريري" الصومالية التابعة لمحافظة شبيلي السفلى، جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن القوات العسكرية الصومالية الخاصة، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من ميليشيا "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم "القاعدة".

يُشار إلى أن الأجهزة الأمنية الصومالية تبذل جهودًا للقضاء على العناصر الإرهابية، حيث أعلنت أمس عن تنفيذ عملية عسكرية في محافظة "جلجدود" بوسط البلاد، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 عنصر من ميليشيات "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة".