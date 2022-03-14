الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«أبو العينين»: قطاع الطيران المدني يسعى إلى تقليل نسب الانبعاثات الكربونية

الطيار عمرو أبوالعينين
الطيار عمرو أبوالعينين

شاركت اليوم شركة مصر للطيران ممثلة عن وزارة الطيران المدني في فعاليات القمة البيئية الأولى للطيران الإنساني في مصر، ويتم تنظيمها من خلال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة WFP، ويعد أكبر منظمة إنسانية تكافح الجوع في جميع أنحاء العالم بمشاركة منظمة الطيران المدني الدولي.

وقال الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، على هامش مشاركته الفاعليات ان قطاع الطيران المدني المصري ومصر للطيران يسعى إلى تقليل نسب الانبعاثات الكربونية الناجمة عن رحلات الطيران من خلال تقليل استهلاك الوقود مما يسهم في تقليل وزن الطائرة والمعدات، وكذلك خفض كميات المياه المستخدمة على متن الطائرة مما يؤدي إلى خفض معدل احتراق الوقود.

وأوضح أن استبدال وقود الطائرات والاعتماد على آخر صديق للبيئة وذا معدل انبعاثات كربونية أقل هو ضروري على مستوى العالم ويتم تحقيقه تدريجيا بداية من 2% مرورا بنسب 15: 30% حتى الوصول إلى وقود صديق للبيئة وصفر انبعاثات، وهو المستهدف بحلول عام 2050 وما بعده.

وأضاف أن مصر للطيران حريصة على المشاركة في الأنشطة والفعاليات الخاصة بالبيئة لمواكبة الأنظمة العالمية لتقليل الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى تسيير أول رحلة خضراء صديقة للبيئة في مصر يناير الماضي بقيادة الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني.

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