في ذكرى رحيله.. كارل ماركس طالب بتحرير المرأة واستعبدها

تمر اليوم ذكرى رحيل كارل ماركس الذي رحل في 13 مارس 1883، ويعد أحد أبرز فلاسفة القرن الـ19، وأشهر شخصيات التاريخ العالمي، بعد تطبيق فلسفته وأفكار بروسيا لتصل لأنحاء متفرقة من العالم، وبطبيعة الحال واجهتها العديد من الإشكاليات في التطبيق بمختلف أنحاء العالم وصلت لمحاربتها ورفضها.

وعن ماركس المولود في 5 مايو 1818 في مدينة ترير التابعة لمملكة بروسيا؛ ورحل في مثل هذا اليوم 14 من مارس 1883 وعلاقته بالمرأة ورؤيتها له يدور هذا التقرير التالي.

ويقول ماركس: «لا تتحرر المجتمعات بدون تحرير المرأة ولا تحرر للمرأة بدون تحرر المجتمع، ويقول أيضا أن كلاً من يعرف شيئاً عن التأريخ يعرف أنهُ من المستحيل حدوث تحولات اجتماعية كبيرة بدون حركة نسائية، وأنهُ بدون النساء لا يمكن أن تكون حركة جماهيرية حقيقية».

وفي تقرير نشر عبر مجلة الهلال عام 1977 تحت عنوان كارل ماركس المرأة يشير لعكس ما جاء به ماركس في كتاباته بالإشارة إلى وقائع عاشها ماركس، وجاء في التقرير: «نشرت إحدى الكاتبات الصحفيات الفرنسيات ذوات الميول الشيوعية وتدعي "دومنيك ديسنتي" عن كارل ماركس وأفكاره في المرأة ، وتقرر أنه قدم خدمات جليلة للمرأة فكتبت إحدى القارئات وتدعى كوليت لام بير: "استثارني ما كتبته دومنيك ديستني عن كارل ماركس وأفكاره الجميلة عن المرأة، وأحب أن أعبر هنا عن عدد من هذه الأقوال أذا أنني لا أستطيع أن أغفر لهذا الرجل الذي يقال أنه رجل عظيم، وذو فضل كبير على قضية تحرير المرأة ،وأه ناضل في سبيل تحريرها، مع أنني أعتقد أن رجلا لم يسيء إلى المرأة ويستغلها أسوء استغلال كما فعل كارل ماركس!».

وأضافت: "كارل ماركس في هذه الناحية يعتبر من أسوا الرجال موقفا من المرأة وأراءه فيها وتصرفاته معها تدل على أنه كان لا يعتبرها في مستوى أرفع من مستوى الحيوان أو الجماد... فهذا الرجال الذي يقال إنه كان يفكر في سعادة البشر أخرج إلى الدنيا عدد كبيرا منن الأطفال دون أن يكون قادرا على الأنفاق عليهم، ولم يفكر لحظة في مصيرهم، مما أدى إلى موت بعضهم من الجوع والمرض، والى تعاسة الباقين تعاسة كبرى!».

وتابعت: «أما زوجته الشابة الجميلة "جيني فون فستفالن: التي تزوجها صبية تتألق جمالا، فأنها لم تعرف معه خلال حياته الا الجوع والديون والتسول والعيش في غرف كريهة، كان يعيش فيها ويحشد معه زوجته وأطفاله الستة!».

وبالإضافة إلى ذلك لم يكن يمتلك شيئا يذكر من المال، كان يصر على ان تكون للأسرة خادمة تعيش معهم في نفس الدار دون أن يدفع لها شيئا، ودون أن يكون قادرا على إطعامها، وكانت المسكينة تهلك في أعمال البيت وتربية الأطفال دون أن تظفر حتى بالطعام، وانتهى بها الأمر إلى الإصابة بأمراض مضنية ومزمنة، وفوق كل ذلك لم يستح من العدوان على هذه الخادمة التعسة فحملت منه كفلا سفاحا، وكانت لديه الوقاحة من أن يطلب من صديقة فرديرش إنجلز أن يتنبي هذا الطفل حرصا على سمعة العائلة.