الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الدقهلية وفد الإدارة المحلية يتفقدان نقل مقلب قمامة السنبلاوين

الوفد
الوفد

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يرافقه المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المرحلة النهائية لنقل مقلب قمامة السنبلاوين و تحويله إلى مجمع خدمي لخدمة أهالى مدينة السنبلاوين.

وحصر الزيارة المهندس  محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ،  اللواء حمدى  الجزار مستشار وزير التنمية المحلية لشئون المجالس النيابية ، الدكتور أيمن الجمل مدير عام الاتصال السياسى والشؤون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية ، الدكتور أحمد السعيد مدير وحدة  المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية المهندس عبد الرحمن حجاج وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية .

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ومن جهته أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان انه تم نقل ما يقرب من ٨٦  ألف طن قمامة على مساحة 2 فدان من مقلب قمامة السنبلاوين .

وأشار المحافظ، إلى أن هذه المقالب التاريخية نتاج التراكم العشوائى للمخلفات على مدار عشرات السنين قبل إنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير والتي بدورها تقوم بإعادة تدوير القمامة بصفة يوميه للاستفادة منها وعدم تلوث البيئة، مشيرا إلى أنه سيتم نقل كافة المخلفات إلى المدفن الصحي بقلابشو وفقًا للاشتراطات البيئة والصحية وإعادة استخدام المواقع بعد إخلائها في تنفيذ مشروعات ذات نفع عام تخدم المواطنين من خلال إنشاء مدارس ومجمعات خدمية في القطاعات المختلفه.

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وأوضح مختار ان هناك مجمع خدمى سيحل محل مقلب القمامة يضم مجمع مدارس و نقطة اطفاء و وحدة صحية على مساحة ٢ فدان .

وأضاف المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ان الاحزاب السياسية هى نبض الشارع مشيرا الى ان الاحزاب السياسية عندما تتكاتف و تلتحم مع بعضها البعض يكون ذلك فى خدمة مستقبل مصرنا الحبيبة.

الجدير بالذكر ان لجنة الإدارة المحلية يتفقد مقلب قمامة دكرنس ومنية النصر والمنزلة.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الادارة المحلية مجلس النواب المرحله النهائيه

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