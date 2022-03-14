ثقافة الإسماعيلية تحتفل بيوم الشهيد

احتفلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بيوم الشهيد، حيث نظم فرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل احتفالية بهذه المناسبة.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، تلاه آيات من القرآن الكريم لفضيلة الشيخ أشرف السعيد مدير إدارة الدعوة بمنطقة وعظ الإسماعيلية، أعقبها كلمة مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية رحبت فيها بالضيوف، وتقدمت بأسمى آيات الشكر والعرفان لأبطال مصر الأوفياء الذين سيظل ذكراهم خالدة فى تاريخ الدولة المصرية مشيراً إلى أن الشهداء هم الثمن الغالى الذي تدفعه الدولة من أجل تحقيق الأمان والأستقرار لشعبها وقالت أيضاً أن الشهيد هو رمز الأعتزاز والفخر بأشرف دماء سالت دفاعاً عن تراب الوطن وهم شهداء مصر الذين يضحون بأنفسهم في سبيل الوطن كما تقدمت بخالص التحية والتقدير إلى أُمهات وأسر الشهداء والمصابين الذين ضربوا أروع المثل في الصبر والوفاء وقدموا لمصر فلذات أكبادهم داعياً شباب مصر إلى الأعتزاز والفخر بوطنهم والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية ورفعة الوطن ونهضته واستقراره .

وفى كلمة الشيخ محمد عبد الهادي مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية، أوضح أن يوم الشهيد هو يوم وفاء وتكريم لشهدائنا الأبرار الأبطال ودورهم في الحفاظ على أمن الوطن وحمايته وأستقراره ورمز للفخر والأعتزاز بالدماء الذكية التي سالت صوناً للوطن وعزته وكرامته وهو تقليد رفيع للدولة المصرية التي تقدر شهداءها وتعتز بهم وتربي في نفوس المصريين يوماً بعد يوم معنى البذل والعطاء والتضحية دون مقابل، ثم كلمة الشيخ جمال علي مفتش عام المساجد بمديرية الأوقاف بالإسماعيلية، تلاها أمسية شعرية للشاعر أحمد عليوة قدك فيها باقة من الأبيات الشعرية عن حب الوطن منها قصيدة "بيبان الدموع".

كرمت مدير عام الفرع لأم الشهيد البطل أبانوب صابر جاب الله، واختتم الفعاليات بفقرة فنية لفرقة الإسماعيلية للموسيقى العربية قدمت خلالها العديد من الأغاني الوطنية منها "يا أغلى أسم، بحبك وحشتيني، مكتوب أغنيلك، مصر يا أما يا بهية، سلم على الشهدا، أرمي حمولك عليا، البحر بيضحك ليه"، وذلك بحضور نخبة من مشايخ الأوقاف والمثقفين.