سنة أولى أبوة.. طرق بسيطة للآباء الجدد لمساعدة الأم الجديدة

إنجاب طفل هو أحد أجمل التجارب في حياتك وخارجها، و شعرت أن حياتك ستتغير عندما أكد طبيبك أنك حامل، وكان هذا شعورًا لم تختبره من قبل في حين أن الأبوة هي تجربة مشتركة، في الحياة الواقعية ، نجد الآباء يمشون خطوتين خلف الأمهات ربما هذا هو السبب في أننا نتصل بأمهاتنا في معظم الأوقات.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “ momjunction ” طرق بسيطة للآباء الجدد لمساعدة الأم الجديدة.

كن متفهما

لا يمكنك إرضاع الطفل ، وحتى إذا كانت زوجتك متعبة ، فسيتعين عليك رؤيتها تستيقظ مرة أخرى لإطعام الطفل قد يكون من المحبط رؤية زوجتك محرومة من النوم بينما يمكنك النوم بسهولة ومع ذلك ، فإن التمريض ليس الشيء الوحيد الذي يحتاجه طفل. يمكنك القيام بجميع الأعمال الأخرى مثل البصق والزجاجات وتغيير الحفاضات والحمامات سيعطي هذا وقتًا للأم الجديدة للراحة.

دع أمي تنام

إذا كنت تحب زوجتك ، دعها تنام! ليس هناك ما هو أفضل هدية لزوجتك سوى تركها تنام دون إزعاج لبضع ساعات ز يحدث التعافي بعد الولادة فقط عندما تنام ، ويصعب على الأم الجديدة القيام بذلك بمفردها هذا عندما يتعين على الأب التدخل وتحمل المسؤوليات الأخرى وترك الأم تغفو.

الحفاظ على الترفيه عن الأطفال الآخرين

ستظل الأم الجديدة منشغلة دائمًا بالمولود الجديد ، وإذا كان لديك أطفال آخرون ، فإن مهمة الأب هي الترفيه عنهم. لا يستطيع الأطفال فهم الانخفاض المفاجئ في الاهتمام وسيرون الطفل كعدو. قبل أن يحدث ذلك ، يجب أن تولي أطفالك الكثير من الاهتمام ، حتى لا يشعروا بأي تغيير مع المولود الجديد في المنزل.

إدارة المنزل

بعد كل ما قيل وفعلت ، تعرف الزوجة مكان حفظ الأشياء في المنزل بالضبط عندما تتم ترقية الزوجة إلى أم جديدة ، فأنت بحاجة إلى تولي واجباتها وإدارة الأسرة بأكملها دون إزعاجها.

إدارة الزوار

المولود الجديد في المنزل يعني الكثير من الزوار يمكن أن تكون عائلتك أو أصدقائك أو حتى جيرانك، و يجب أن تكون مضيفًا نشطًا وأن تستمتع بها جميعًا أيضا و الطفل في المنزل يعني تغيير الأعراف و عليك التأكد من أن الضيوف يغسلون أيديهم ولا يدخلون بأحذيتهم حافظ على مستوى الصوت منخفضًا وحافظ على الوجبات الخفيفة جاهزة لخدمة ضيوفك.

تحدث إلى شريكك

من الضروري التحدث إلى شريكك حول مواضيع لا تشمل الطفل فجأة كل ما يحيط بك يدور حول الطفل حتى أصدقائك سوف يتعبون من رؤية صور الأطفال طوال الوقت من الصحي الابتعاد عن الموضوع والتفكير في أشياء أخرى.