التحقيق في العثور على جثة طفلة بأحد شوارع شبرا الخيمة

فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة طفلة بأحد شوارع شبرا.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفلة في منطقة مهجورة.

على الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أن الجثة لطفلة 4 سنوات مُبلغ باختفائها، وتبين وجود آثار تعذيب.

وبالانتقال تبين أنها تعود للطفلة "ن. أ" تبلغ من العمر 4 سنوات ومجهولة الهوية، وبالفحص تبين وجود آثار تعذيب عليها.

وصرّحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمها لذويها لدفنها، فيما يكثف رجال الشرطة جهودهم لضبط مرتكبي الواقعة.