الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 29 قضية تموينية بالدقهلية بينها محاولات حجب سلع عن الأسواق

قضية تموينية
قضية تموينية

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بحملة تموينية أسفرت جهودها عن ضبط (29) قضية مختلفة.

جاء أبرزها ضبط (1 طن دقيق فاخر – 200 كيلو جرام مكرونة – 204 زجاجة زيت طعام تزن الواحدة 1 كيلو جرام – 250 كيلو جرام أرز أبيض) بدون ترخيص وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها وذلك لقيامه بحجبها عن التداول بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن مواد غذائية كائن بدائرة مركز شرطة منية النصر).

و ضبط (315 كيلو جرام "مكرونة – شعرية") بدون ترخيص وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن مواد غذائية كائن بدائرة مركز شرطة منية النصر).

كما تم ضبط (2 طن ملح) بدون بيانات ومجهول المصدر وغير مصحوب بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدره، بحوزة (المدير المسئول عن معمل ألبان كائن بدائرة مركز شرطة منية النصر).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

قسم شرطة أشخاص مديرية مواطن حبس أمن الدقهلية حملة تموينية مخزن مواد غذائية

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وائل لطفي

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