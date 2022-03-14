رئيس فريق برامج دعم قطاع المياه بالوكالة الأمريكية يتابع تنفيذ مشروع صرف الشوكا بسوهاج

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج صباح اليوم اجتماع ضم المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وصفاء داود مساعد رئيس فريق برنامج دعم قطاع المياه ومسئولى الشركة واستشارى مشروع صرف صحى قرية الشوكا بمركز طما والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واضاف انه تم خلال الاجتماع بحث الموقف التنفيذى للمشروع ومدى الالتزام بالجدول الزمنى المخطط للمشروع والذى من المقرر الانتهاء منه فى سبتمبر من العام الجارى ودخوله الخدمة وتحقيق رضا المواطنين.

وأكد رئيس مياه سوهاج أن المشروع جارى تنفيذه بتكلفة تبلغ ٤.٥ مليون دولار ويضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية ٢٠ لتر لكل ثانية وخط انحدار بطول ١٤٠ كيلو متر وعدد ٢٠٠٠ وصلة منزلية تخدم ١٥ ألف نسمة وأنه عقب الاجتماع تم تفقد مقر محطة رفع الصرف الصحي للتأكد من الالتزام بالتنفيذ طبقا للمواصفات القياسية.

فيما استقبل اللواء عصام الليثى السكرتير العام لمحافظة سوهاج وفد المنحة الهولندية والذي يضم فرانك نان مدير الفريق وخربت بأن واليان ساف هذا بالإضافة إلى اميرة الصيرفي وماريهام حبيب استشارى المشروع والاستاذة نيفين عبد الرحمن مدير عام التوعية وخدمة العملاء والمشاركة المجتمعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والاستاذ احمد رزق مسئول الخط الساخن بالشركة القابضة وممثلي شركة مياه سوهاج لبحث كيفية تطوير وتحسين منظومة استقبال الشكاوى والمشاركة المجتمعية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أن المشروع يتم تنفيذه فى محافظات سوهاج وقنا واسيوط والمنيا ويستهدف تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين جودة الحياة وان المشروع يضم عدة محاور تتمثل فى المشاركة المجتمعية للتخطيط لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى ورفع وتحسين منظومة استقبال شكاوى المواطنين والاستدامة المؤسسية وتحقيق التعاون بين الجهات المعنية فى تقديم الخدمات ونقل الخبرات الهولندية للجانب المصرى بهدف الاستفادة منها على ان يستمر المشروع حتى أبريل ٢٠٢٤، وطالب رئيس مياه سوهاج بتوجيه المنحة الى تحسين وتطوير الخدمات الموجهة للمواطنين هذا بالإضافة الى توفير أدوات ومهمات تساهم فى رفع كفاءة منظومة الشكاوى لتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تفقد مركز خدمة عملاء المراغة والجارى تطويره وميكنة جميع الخدمات المقدمة به وكذلك تفقد مقر الخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى العملاء والجارى تطويره واستحداث منظومة استقبال شكاوى متطورة تساهم فى تحقيق رضا العملاء.