مسلسلات رمضان 2022.. طرح البرومو الدعائى والرسمى لمسلسل «الكبير 6» على قناة ON

طرحت شبكة قنوات «ON» البرومو الدعائي الرسمي لمسلسل «الكبير» الجزء السادس، للنجم أحمد مكى، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022.

وكانت قناة «ON» قد طرحت، أمس، البرومو الدعائي الأول للعمل.

وشهد البرومو عددا من اللقطات الخاصة للمسلسل والتي جمعت الكبير وجوني وهجرس وعددا من الشخصيات التي تظهر ضمن أحداث المسلسل.

قنوات عرض مسلسل الكبير 6

والمسلسل من المقرر عرضه بشكل حصري عبر قناة ON وon drama ومنصة Watch It التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما يعرض بالتزامن على قناتي دبي وروتانا خليجية.

وفي سياق متصل، يواصل أبطال الجزء السادس من الكبير تصوير أحداثه في الديكور الرئيسي للعمل بدوار العمدة الكبير، الذي يشهد معظم أحداث العمل، كما يقوم أبطال المسلسل حاليا بالتصوير بالحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر.

وبدأ المخرج أحمد الجندي في مونتاج الحلقات الأولى من العمل لتسليمها للشركة المنتجة والقنوات العارضة للعمل قبل حلول شهر رمضان بوقت كاف، وذلك بالتزامن مع تصوير مشاهد العمل المتوقع الانتهاء من تصويره بحلول الأسبوع الأول من رمضان.

ويشهد الجزء السادس من مسلسل الكبير تطورًا كبيرًا في أحداثه بعد أن يفقد الكبير زوجته هدية ليضطر للزواج من ابنة عمه، التي تجسد دورها الفنانة رحمة أحمد، وذلك لرعاية أولاده، بينما يقوم جوني بتغيير كبير في نشاطه حيث يقدم عددا من البرامج على السوشيال ميديا، وذلك بعد أن يصبح بلوجر شهيرا ويؤسس شركة على السوشيال ميديا يربح منها أموالا طائلة.

فيما يقوم حزلقوم بالزواج وإنجاب أطفال والسفر من دولة لأخرى لمتابعة تجارته التي يجني من ورائها أموالاً طائلة.

أبطال الجزء السادس من مسلسل الكبير

الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف بجانب النجم أحمد مكي، منهم الفنان محمد سلام والفنان هشام إسماعيل، والفنان بيومى فؤاد والفنان حسين أبوالحجاج، والفنانة الشابة والوجه الجديد رحمة أحمد، ومحمد أوتاكا.