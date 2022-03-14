موقع فرنسي يدعو السياح إلى زيارة مصر والتمتع بالمناظر الخلابة بها

دعا موقع “News d'Anciennes” الفرنسي، إلى زيارة مصر لما تتمتع به من جمال طبيعي ومناظر خلابة ومناطق أثرية وحضارة عريقة ومسارات للمشي وطرق مختلفة.

وقال الموقع، إن “أرض الفراعنة التي تذهل حضارتها الثرية المسافرين الحريصين على التاريخ القديم، بل وتتفوق مصر بروعة مناظرها الطبيعية كما تفخر بها طرقها الغامضة”.

دعا الموقع الفرنسي لزيارة مدينة القاهرة، مشيرًا إلى أن الزيارة للقاهرة بمثابة زيارة للشرق كله لاسيما وأن العاصمة مليئة بالأماكن السياحية التي يمكنك زيارتها، فضلًا عن المتحف المصري في وسط القاهرة الذي يوفر فرصة كبيرة للتعرف على تاريخ مصر وحضارتها.

كما دعا الموقع الفرنسي إلى زيارة قلعة صلاح الدين، والتي توفر إطلالة بانورامية إضافية على مدينة القاهرة، مع زيارة منطقة البازار في الحسين، مشيرًا إلى أن المصيين مرحبون للغاية وشعب ودود.

ونصح الموقع الفرنسي - أيضًا- إلى ركوب فلوكة في مياه النيل لتغيير الحالة المزاجية، وتكون أفضل وقت لركوب الفلوكة في نهر النيل عند غروب الشمس.

كما دعا الموقع لزيارة الأهرامات للتعرف على أسرار ملوك مصر القديمة، ونصح بضرورة الاستعانة بمرشد سياحي يتحدث الفرنسية لسهولة التعرف على أسرار مصر القديمة.

كما دعا الموقع الفرنسي إلى زيارة مدينة الجلالة والمرور عبر جبل الجلالة (أو طريق ماجستي ماونتين) الذي أقيم عبر الجبال على طريق العين السخنة باتجاه الزعفرانة وبني سويف على امتداد 82 كيلومترًا ، واعتبر الموقع الفرنسي المرور عبر الطريق بالرحلة المثيرة .

وقال الموقع “الطريق الجديد “ الجلالة” ، الذي تم افتتاحه عام 2017، يبدأ من الكيلو 112 على محور القاهرة-العين السخنة عبر طريق الزعفرانة- بني سويف، مشروع حكومي يهدف للترويج للسياحة في البحر الأحمر”.

وحول الزعفرانة، قال الموقع الفرنسي “الزعفرانة بلدة على شواطئ البحر الأحمر ، تقدم جميع الأنشطة البحرية الممكنة وتمتد لمسافة 210 كيلومتراتوأفضل وقت لزيارتها من أكتوبر إلى ديسمبر أو من أبريل إلى يونيو”.