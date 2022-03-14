الإثنين 14 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة رجل مسن مجهول الهوية بترعة الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عثرت الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية، على جثة رجل مسن، مجهول الهوية بترعة الإسماعيلية قرب مدخل المدينة، وعلى الفور تم استخراج الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى مجمع الإسماعيلية الطبي.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد محمود العزازى، مأمور مركز الإسماعيلية، يفيد الإبلاغ عن وجود جثة تطفو في مياه ترعة "الإسماعيلية- بورسعيد الزراعي" قرب مدخل المدينة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وقام رجال الإنقاذ باستخراج جثمان المتوفي من مياه الترعة وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى مجمع الإسماعيلية الطبى.

كان قد اكتشف أحد المارة وجود جثة شخص مجهول الهوية تطفو على سطح مياه ترعة الإسماعيلية لرجل في الخمسينات من عمرة يرتدى كامل ملابسه، وعلى الفور أبلغ رجال الشرطة التي تحركت على الفور.

ويكثف رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة وفحص الجثمان ومراجعة كافة بلاغات التغيب خلال الأيام الماضية ومطابقتها بالمواصفات الخاصة بالمتوفي.

مستشفى الإسماعيلية الشرطة ملابس وزير الداخلية

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العثور على جثة رجل مسن مجهول الهوية بترعة الإسماعيلية

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