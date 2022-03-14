الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بزفتى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد طارق رحمي محافظ الغربية على إستمرار المتابعة اليومية لمشروعات المبادرة الرئاسية الأضخم "حياة كريمة" من خلال جولات ميدانية مستمرة للمشاريع الخدمية المتنوعة والجاري تنفيذها، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم لتفقد عدد من مشروعات المبادرة في قرى حانوت، سنباط وكفر شبرا اليمن بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بتفقد مجمع الخدمات الزراعية البيطرية ومجمع الخدمات الحكومية بحانوت الذي يضم مقر ل ( مركز تكنولوجي ، سجل مدني ، شهر عقاري ، مكتب التموين ، مكتب البريد ، الوحدة المحلية ، المجلس المحلي والتضامن الاجتماعي) وبلغت نسبة التنفيذ  ٩٧ % بإجمالي تكلفة ١٠ مليون جنيه، واختتمت الجولة في القرية بتفقد أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة بإجمالي تكلفة ٣٤ مليون جنيه. 

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وفي سنباط تفقد المحافظ مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية البيطرية حيث تجاوزت نسب الأعمال ال ٩٥ % ، وأختتم رحمي جولته في زفتى بتفقد أعمال تطوير مركز شباب كفر شبرا اليمن، حيث تفقد المحافظ المركز وعدد ثلاث قطع أراضي مقترحة لإنشاء المركز. 
يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القـرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام ٢٠١٩ وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام ٢٠٢١، حيث يتم تنفيذ ٧٦٥ مشروع داخل (٥٤) قرية و( ٨٨ ) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية ٤ مليار جنيه.

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وفي اطار منفصل، تابع محافظ الغربية جهود مركز ومدينة المحلة في رفع المخلفات والتراكمات اليومية بمصنع تدوير المخلفات بالمحلة، حيث استقبل المصنع  اليوم ٦٤٣.٦٠٠ طن من المخلفات، تم نقل  ٣٧.٧٨٠ طن منها بواسطة معدات المركز إلى المدفن الصحي بالسادات، كما قامت الهيئه العربية برفع  ٨٦٦.١٥٠ طن ليصل إجمالي ما تم رفعه اليوم إلى  ٩٠٣.٩٣٠ طن.

محافظ الغربية
محافظ الغربية
محافظ الغربية
محافظ الغربية
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حياة كريمة بزفتى رحمي يتفقد المشاريع بحانوت وسنباط وكفر شبرا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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