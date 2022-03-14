الصحة العالمية: وصول إمدادات طبية إلى أوكرانيا

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، إن إمدادات من الأجهزة والمعدات الطبية بما فيها مستلزمات معالجة الإصابات بدأت تصل إلى أوكرانيا لدعم نظام الرعاية الصحية الذي يواجه نقصًا في الإمدادات وسط الغزو الروسي.

وقالت المنظمة إن سلاسل الإمداد اضطربت بشدة لتعطل كثيرين من الموزعين عن العمل، وصعوبة وصول المخزونات بسبب العمليات العسكرية وتضاؤل الإمدادات الطبية بفعل ضغط رعاية المرضى والجرحى في المستشفيات.

وأضافت، في بيان: "العدد التقديري الحالي لمن تأثروا بذلك في أوكرانيا يبلغ 18 مليونًا منهم 6.7 مليون نازح داخليًا. وفر قرابة ثلاثة ملايين من البلاد".

وقالت المنظمة إنها تعمل مع شركاء للتخفيف من نقص المعدات والأدوية المهمة مثل الأكسجين والإنسولين ومستلزمات الجراحة والتخدير ونقل الدم.

ونددت المنظمة بالهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية، وقالت إنها تحققت من صحة 31 هجومًا منذ غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير وحتى 11 مارس.

وأسفرت تلك الهجمات عن سقوط 12 قتيلًا و34 جريحًا من بينهم ثمانية مصابين وقتيلان من العاملين في حقل الرعاية الصحية، كما يجري التحقق من صحة هجمات أخرى.

فيما كشفت منظمة الصحة العالمية عن أن مخاوف الصحة العامة ذات الأولوية في أوكرانيا تتمثل في تفاقم الصدمات والإصابات المرتبطة بالنزاع، بسبب زيادة حدة العنف ونقص الوصول إلى المرافق الصحية من قبل المرضى والعاملين الصحيين، بسبب انعدام الأمن وصعوبات الوصول الآمن إلى الأدوية والإمدادات المنقذة للحياة.

وحذرت المنظمة الدولية- فى تقرير الأحد بجنيف- من مخاطر كبيرة جراء زيادة المرض والوفاة بسبب الأمراض غير السارية، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان، بسبب انقطاع خطوط الإمداد الطبية والخدمات الصحية، كما حذرت من خطر ظهور وانتشار الأمراض المعدية، مثل الحصبة وشلل الأطفال وفيروس كورونا والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى والسل وفيروس نقص المناعة البشرية وأمراض الإسهال بسبب التدمير الواسع النطاق للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وعدم كفاية تغطية التطعيم، ونقص الوصول إلى الأدوية والرعاية الطبية وتحركات السكان والاكتظاظ.