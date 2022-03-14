الإثنين 14 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة العالمية: وصول إمدادات طبية إلى أوكرانيا

جريدة الدستور

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، إن إمدادات من الأجهزة والمعدات الطبية بما فيها مستلزمات معالجة الإصابات بدأت تصل إلى أوكرانيا لدعم نظام الرعاية الصحية الذي يواجه نقصًا في الإمدادات وسط الغزو الروسي.

وقالت المنظمة إن سلاسل الإمداد اضطربت بشدة لتعطل كثيرين من الموزعين عن العمل، وصعوبة وصول المخزونات بسبب العمليات العسكرية وتضاؤل الإمدادات الطبية بفعل ضغط رعاية المرضى والجرحى في المستشفيات.

وأضافت، في بيان: "العدد التقديري الحالي لمن تأثروا بذلك في أوكرانيا يبلغ 18 مليونًا منهم 6.7 مليون نازح داخليًا. وفر قرابة ثلاثة ملايين من البلاد".

وقالت المنظمة إنها تعمل مع شركاء للتخفيف من نقص المعدات والأدوية المهمة مثل الأكسجين والإنسولين ومستلزمات الجراحة والتخدير ونقل الدم.

ونددت المنظمة بالهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية، وقالت إنها تحققت من صحة 31 هجومًا منذ غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير وحتى 11 مارس.

وأسفرت تلك الهجمات عن سقوط 12 قتيلًا و34 جريحًا من بينهم ثمانية مصابين وقتيلان من العاملين في حقل الرعاية الصحية، كما يجري التحقق من صحة هجمات أخرى.

فيما كشفت منظمة الصحة العالمية عن أن مخاوف الصحة العامة ذات الأولوية في أوكرانيا تتمثل في تفاقم الصدمات والإصابات المرتبطة بالنزاع، بسبب زيادة حدة العنف ونقص الوصول إلى المرافق الصحية من قبل المرضى والعاملين الصحيين، بسبب انعدام الأمن وصعوبات الوصول الآمن إلى الأدوية والإمدادات المنقذة للحياة.

وحذرت المنظمة الدولية- فى تقرير الأحد بجنيف- من مخاطر كبيرة جراء زيادة المرض والوفاة بسبب الأمراض غير السارية، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان، بسبب انقطاع خطوط الإمداد الطبية والخدمات الصحية، كما حذرت من خطر ظهور وانتشار الأمراض المعدية، مثل الحصبة وشلل الأطفال وفيروس كورونا والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى والسل وفيروس نقص المناعة البشرية وأمراض الإسهال بسبب التدمير الواسع النطاق للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وعدم كفاية تغطية التطعيم، ونقص الوصول إلى الأدوية والرعاية الطبية وتحركات السكان والاكتظاظ.

زوريخ أوكرانيا الصحة العالمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس بطريق الإسكندرية مطروح

والده رفض زواجه فأنهى حياته.. النيابة تكشف تفاصيل جديدة فى مصرع ناشئ الأهلى

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 14-3-2022

صحيفة إماراتية: أبو ظبي والمنامة تقدمان النموذج الحضاري للعلاقات الأخوية

تجديد حبس موظف 15 يومًا بتهمة اختلاس أموال العملاء بالإسكندرية

التحقيق فى العثور على جثة شاب بها آثار اعتداء جنسي ببدر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

محمود خليل

من «دولة العلم والإيمان» إلى «الكعكة الحجرية»

محمد العسيري

100 ساعة مع إيزيس فى حضرة «حلوة الحلوات»

ماجد حبته

تشيلى تفتح الطرق الواسعة

القس. رفعت فكرى

لعبة الكراسى بين الأنانية والغيرية

لواء. محسن الفحام

تحديات المرحلة والمشاركة المجتمعية

جمال-أسعد

الحرب والاحتكارات السوقية

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

لابيد يلتقى مهاجرى أوكرانيا قبل توجههم إلى إسرائيل

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

كييف تقاضى إسرائيل على سوء استقبال اللاجئين الأوكرانيين