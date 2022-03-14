السيطرة على حريق داخل جراج وتفحم عدد من الأتوبيسات بالقناطر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق نشب داخل جراج بطريق "الحادثة- القناطر"، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، فيما تقوم القوات حاليًا بأعمال التبريد لمكان الحريق منعا لنشوبه مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ لغرفة العمليات بنشوب حريق داخل جراج بطريق "الحادثة- القناطر".

على الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وأسفر الحريق عن تفحم عدد من الأتوبيسات داخل الجراج دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، فيما تقوم القوات حاليًا بأعمال التبريد لمكان الحريق منعًا لنشوبه مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.