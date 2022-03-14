الإثنين 14 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3391 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

الخوذة
الخوذة

 ضبطت الأجهزة الأمنية 3391 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وذلك خلال عدد من الحملات المكبرة على مدار 24 ساعة في كافة المحافظات.

وأهابت وزارة الداخلية بقائدي الدراجات النارية، الالتزام بارتداء الخوذة للحفاظ على سلامة السائق والآخرين، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات، السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري استكمال الحملات.

 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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