الإثنين 14 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفع 89 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع

رفع سيارة
رفع سيارة

قامت الأجهزة الأمنية  برفع 89 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين؛ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الأجهزة الأمنية رفع 89 سيارة الإدارة العامة للمرور لوائح المرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

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