الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عقب الهجوم.. تفاصيل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى محافظة أربيل

العراق
العراق

وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، إلى أربيل برفقة وفد أمني رفيع.

وحسب قناة “التغيير” العراقية، كان في استقبال “الكاظمي” والوفد المرافق له والذي ضم وزير الدفاع جمعة عناد ووزير الداخلية عثمان الغانمي، كان في استقباله رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني.

ومن المقرر أن يجري الكاظمي خلال الزيارة، سلسلة لقاءات مع قيادات الإقليم بهدف مناقشة تداعيات القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف أربيل فجر أمس الأحد في حين ذكرت مصادر أن الكاظمي سيتفقد موقع القصف.

وفي سياق متصل، أدانت الولايات المتحدة مجددًا الهجوم الصاروخي الإيراني، الذي استهدف مصالح أميركية وإسرائيلية في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، إن واشنطن "تدين بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الإيراني على إقليم كردستان العراق"، مؤكدًا أنه "استهدف منزلا مدنيا في أربيل عاصمة الإقليم من دون أي مبرر".

وأضاف سوليفان في بيان: "تقف الولايات المتحدة إلى جانب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقادة إقليم كردستان العراق، الرئيس نيجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء مسرور بارزاني، في إدانة هذا الاعتداء على سيادة العراق وإقليم كردستان العراق".

وتابع: "سندعم حكومة العراق في محاسبة إيران، وسندعم شركائنا في أنحاء الشرق الأوسط في مواجهة تهديدات مماثلة من إيران. تقف الولايات المتحدة وراء السيادة الكاملة للعراق واستقلاله وسلامته الإقليمية".

العراق كاظم اربيل هجوم إيران

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وائل لطفي

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