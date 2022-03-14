الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اختلت عجلة القيادة بيده.. جرار زراعي يصطدم بدراجة بخارية بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

أصيب عامل في الثلاثينات من العمر، بكسور في عظام الجمجمة، وجروح وكدمات متفرقة بالجسم،إثر تعرضه لحادث تصادم جرار زراعي بدراجة بخارية كان يستقلها، على الطريق الزراعي بمركز جهينة غربي محافظة سوهاج.

وبحسب بيان أمنى بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بوقوع حادث تصادم، ووجود مُصاب على الطريق الزراعي بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير جرار زراعي قيادة المدعو “عزت. م. ع" - 35 عامًا - سائق - يقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية قيادة المدعو “إبراهيم. م. ع" - 32 عامًا - عامل - ويقيم دائرة مركز المراغة.

ونتج عن الحادث إصابة قائد الدراجة البخارية باشتباه كسر في عظام الجمجمة وكسر باليد اليُسرى، وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، والحالة العامة خطرة.

وبسؤال قائد الجرار الزراعي ونجل شقيق المُصاب المدعو “محمد. ا. م" - 30 عامًا - مهندس، أفادا بمضمون ما تقدم واتهم الأخير قائد الجرار الزراعي بالتسبب في الحادث.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

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