الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كييف تحث الغرب على دعم أوكرانيا لتفادي نشوب حرب أكبر

جريدة الدستور

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الغرب، اليوم الإثنين، إلى تزويد أوكرانيا بالأسلحة وفرض مزيد من العقوبات على روسيا للمساعدة في منع دخول دول أخرى في صراع أوسع.
وحثت أوكرانيا حلفاءها مرارًا على بذل جهد أكبر لمساعدتها على التصدي للغزو الروسي الذي بدأ في 24 فبراير شباط. وتخشى بعض الحكومات الغربية أن يؤدي ذلك إلى جر دول أخرى، بما في ذلك الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، إلى الحرب.
وقال كوليبا على تويتر: "إلى أولئك في الخارج الذين يخشون الانجرار إلى حرب عالمية ثالثة، أوكرانيا تقاوم بنجاح. نحتاج أن تساعدونا في القتال. أن تزودونا بجميع الأسلحة اللازمة، مضيفًا أن تفرضوا المزيد من العقوبات على روسيا وعزلها بالكامل، وأن تساعدوا أوكرانيا في إجبار بوتين على الفشل وستتفادون بذلك نشوب حرب أكبر".
 

أوكرانيا كييف

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