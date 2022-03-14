الإثنين 14 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وزيرة الثقافة تشهد العرض المسرحي «في انتظار بابا»

العرض المسرحي في
العرض المسرحي في انتظار بابا

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، العرض المسرحي “في انتظار بابا” للمخرج الكبير سمير العصفوري، وذلك بالمسرح القومي وبحضور المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي، وعدد من الفنانين والمسرحيين وحشد جماهيري كبير.

يذكر أن عرض "في انتظار بابا" لفرقة المسرح القومى إنتاج البيت الفني للمسرح ويمزج ملامح من الملحمة الشعرية الشهيرة الإلياذة لهوميروس بمعالجة وتحليل عالم النفس فرويد لعقدة إلكترا ويهدف إلى نشر قيم السلام والتسامح والتعايش بين البشر بشكل عام. 

مسرحية "في انتظار بابا" من بطولة سماح أنور بمشاركة بثينة رشوان، و أحمد سلامة، ومفيد عاشور، وماهر محمود، وسميحة عبدالهادي، وفتحي سعد، وأيمن إسماعيل، وعلى كمالو، وبسمة شوقي، ووليد أبوستيت، وخالد عبدالحميد، وإضاءة مصطفى عزالدين، وموسيقى أحمد الناصر، واستعراضات ضياء شفيق، وديكور إيهاب العوامري، وملابس أماني حسني، وإعداد سمير العصفوري وأيمن إسماعيل، ومن إخراج سمير العصفوري.

وقرر صناع مسرحية "في انتظار بابا" عرضها لمدة أربعة أيام أسبوعيًا، حيث من المقرر أن يتم عرض المسرحية أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.

وحلت الفنانة بثينة رشوان بدلًا من الفنانة انتصار في مسرحية "في انتظار بابا"، والتي يتم عرضها على المسرح القومي حاليًا.

وجاء الاستعانة بالفنانة بثينة رشوان، ضمن فريق عمل مسرحية "في انتظار بابا" بسبب سفر الفنانة انتصار إلى لبنان لتصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “توبة”، والذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد.

ورفضت بثينة رشوان، الحصول على إجازة من العرض المسرحي "في انتظار بابا" رغم وفاة شقيقتها منذ أيام. 

في انتظار بابا مسرحية في انتظار بابا العرض المسرحي في انتظار بابا وزيرة الثقافة سماح أنور مسرحية في انتظار بابا

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس بطريق الإسكندرية مطروح

والده رفض زواجه فأنهى حياته.. النيابة تكشف تفاصيل جديدة فى مصرع ناشئ الأهلى

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 14-3-2022

تجديد حبس موظف 15 يومًا بتهمة اختلاس أموال العملاء بالإسكندرية

التحقيق فى العثور على جثة شاب بها آثار اعتداء جنسي ببدر

صحيفة إماراتية: أبو ظبي والمنامة تقدمان النموذج الحضاري للعلاقات الأخوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

محمود خليل

من «دولة العلم والإيمان» إلى «الكعكة الحجرية»

محمد العسيري

100 ساعة مع إيزيس فى حضرة «حلوة الحلوات»

ماجد حبته

تشيلى تفتح الطرق الواسعة

القس. رفعت فكرى

لعبة الكراسى بين الأنانية والغيرية

لواء. محسن الفحام

تحديات المرحلة والمشاركة المجتمعية

جمال-أسعد

الحرب والاحتكارات السوقية

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

لابيد يلتقى مهاجرى أوكرانيا قبل توجههم إلى إسرائيل

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

كييف تقاضى إسرائيل على سوء استقبال اللاجئين الأوكرانيين