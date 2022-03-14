وزيرة الثقافة تشهد العرض المسرحي «في انتظار بابا»

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، العرض المسرحي “في انتظار بابا” للمخرج الكبير سمير العصفوري، وذلك بالمسرح القومي وبحضور المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي، وعدد من الفنانين والمسرحيين وحشد جماهيري كبير.

يذكر أن عرض "في انتظار بابا" لفرقة المسرح القومى إنتاج البيت الفني للمسرح ويمزج ملامح من الملحمة الشعرية الشهيرة الإلياذة لهوميروس بمعالجة وتحليل عالم النفس فرويد لعقدة إلكترا ويهدف إلى نشر قيم السلام والتسامح والتعايش بين البشر بشكل عام.

مسرحية "في انتظار بابا" من بطولة سماح أنور بمشاركة بثينة رشوان، و أحمد سلامة، ومفيد عاشور، وماهر محمود، وسميحة عبدالهادي، وفتحي سعد، وأيمن إسماعيل، وعلى كمالو، وبسمة شوقي، ووليد أبوستيت، وخالد عبدالحميد، وإضاءة مصطفى عزالدين، وموسيقى أحمد الناصر، واستعراضات ضياء شفيق، وديكور إيهاب العوامري، وملابس أماني حسني، وإعداد سمير العصفوري وأيمن إسماعيل، ومن إخراج سمير العصفوري.

وقرر صناع مسرحية "في انتظار بابا" عرضها لمدة أربعة أيام أسبوعيًا، حيث من المقرر أن يتم عرض المسرحية أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.

وحلت الفنانة بثينة رشوان بدلًا من الفنانة انتصار في مسرحية "في انتظار بابا"، والتي يتم عرضها على المسرح القومي حاليًا.

وجاء الاستعانة بالفنانة بثينة رشوان، ضمن فريق عمل مسرحية "في انتظار بابا" بسبب سفر الفنانة انتصار إلى لبنان لتصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “توبة”، والذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد.

ورفضت بثينة رشوان، الحصول على إجازة من العرض المسرحي "في انتظار بابا" رغم وفاة شقيقتها منذ أيام.