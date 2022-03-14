الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات البحرية تُنقذ طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق

تمكنت القوات البحرية من إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق أمام سواحل الإسكندرية.

ورد بلاغ من هيئة ميناء الإسكندرية، يُفيد بتعرض سفينة نقل البضائع اللبنانية " AYLA" للغرق وذلك أثناء رحلتها من ميناء طرابلس بليبيا إلى ميناء الإسكندرية وعلى متنها طاقم مكون من 10 أفراد؛ 9 سوريين وهندي.
وعلى الفور صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بدفع سفينة الإنقاذ "العريش" من قاعدة الإسكندرية البحرية لتقديم أعمال المعاونة والإنقاذ ونجحت القوات فى إنقاذ طاقم السفينة بالكامل، وتقديم أوجه الرعاية الطبية والإدارية اللازمة لهم، وتسليمهم للسلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود القوات البحرية في دعم أعمال البحث والإنقاذ البحرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بالسواحل المصرية.
 

القوات البحرية طاقم سفينة نقل بضائع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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