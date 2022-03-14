الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

موجة باردة وسقوط أمطار.. موعد انتهاء فصل الشتاء

طقس
طقس

تشهد الأحوال الجوية تغيرات سريعة على مدار الساعة مما يثير قلق العامة خاصة عقب الانخفاض المفاجيء في درجات الحرارة، ونشاط الرياح وسقوط الأمطار. 

تواصلت «الدستور» مع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، وكشف عن موعد انتهاء فصل الشتاء ورجوع درجات الحرارة لمدارها الطبيعي.

قال دكتور محمود شاهين إن اليوم الإثنين سيكون الطقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائلا للبرودة على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأكد شاهين، أن تلك الموجة الباردة ستسمر لنهاية الأسبوع مشيرًا إلى أن التغيرات المناخية تحدث في العالم بأكمله وليست حكرًا على مصر، مشيرًا إلى أنه ليس من المعتاد تغير المناخ المفاجأ ولكن تلك الموجة الباردة يرجع السبب الرئيسي ورائها تمركز مرتفع جوي على جنوب أوروبا بقيم ضغطية مرتفعة، حيث يدفع كتلة هوائية باردة تؤثر علي شمال أفريقيا.

 وأوضح أن نهاية فصل الشتاء 20 مارس الجاري، وفصل الربيع سيبدأ 21 مارس وتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بشكل تدريجي، كما نصح شاهين المواطنين بمتابعة النشرة الجوية التي تنشرها الهيئة.

ونوه شاهين إلى أن الغد سيشهد استمرار في انخفاض دراجات الحرارة ما بين 3-5 درجات حيث سيشهد الثلاثاء طقسا باردا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ومعتدل على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الجمهورية مصاحبة تلك الموجة الباردة أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة مع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الجوية درجات الانخفاض الحرارة الشتاء موعد الباردة

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