الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كثافات مرورية متحركة على الطرق والمحاور الرئيسية بالقليوبية

كثافات مرورية
كثافات مرورية

شهد الطريق الدائري، والطريق الزراعي «القاهرة - القليوبية» بمحافظة القليوبية، صباح اليوم الإثنين، كثافات مرورية متحركة على الطرق والمحاور الرئيسية.

وكثف رجال مرور القليوبية، من تواجدهم بالمحاور الرئيسية والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع، ولتسهيل وصول المواطنين.

وكلف اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، بالانتشار لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

 

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