الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تحث الصين على إدانة إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية

صواريخ باليستية
صواريخ باليستية

حث الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية، سونج كيم الصين، على الانضمام إلى الولايات المتحدة في الإدانة العلنية لإطلاق كوريا الشمالية صواريخ.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية -في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين- إن كيم وجه هذه الدعوة خلال محادثاته الهاتفية مع الممثل الصيني الخاص لشؤون شبه الجزيرة الكورية ليو شياو مينج، موضحة أن كيم تواصل مع ليو؛ لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية في 27 فبراير و5 مارس.
وأدان كيم بشدة عمليات الإطلاق التي أشار إليها البيان الصحفي باعتبارها انتهاكا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، وتهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، معربًا عن قلقه من أن عمليات الإطلاق هذه تظهر تصميم كوريا الشمالية على تطوير برامج أسلحة الدمار الشامل غير القانونية والصواريخ الباليستية والاستمرار في مسار تصعيدي بشكل متزايد.
وأكد كيم أن الصين والولايات المتحدة تشتركان في مصلحة واحدة تتمثل في ضمان الاستقرار الإقليمي، داعيًا بكين إلى الانضمام إلى واشنطن في الإدانة العلنية لإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ، مشجعا الصين على حث كوريا الشمالية على وقف نشاطها المزعزع للاستقرار والعودة إلى الحوار.
 

واشنطن كوريا الشمالية الولايات المتحدة الصين

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