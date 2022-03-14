نقل 903 أطنان من المخلفات بمصنع المحلة الكبرى بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود مركز ومدينة المحلة في رفع المخلفات والتراكمات اليومية بمصنع تدوير المخلفات بالمحلة، حيث استقبل المصنع اليوم 643.600 طن من المخلفات، تم نقل 37.780 طنًا منها بواسطة معدات المركز إلى المدفن الصحي بالسادات، كما قامت الهيئة العربية برفع 866.150 طن ليصل إجمالي ما تم رفعه اليوم إلى 903.930 طنًا.

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مساء أمس الأحد، راندا البيطار مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، وذلك لمناقشة آخر استعدادات المحافظة لاستقبال منتدى شباب الدلتا والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المحافظة نهاية الشهر الجاري بحضور عدد من الوزراء والمحافظين.

وخلال اللقاء عرض ممثلي وزارة الشباب والرياضة على محافظ الغربية محاور وأجندة المؤتمر والذي سيعقد بمشاركة 800 شاب وفتاة من أعضاء برلمان الشباب والكيانات الشبابية بمحافظات (الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الإسكندرية ومطروح) حيث سيتم مناقشة عدة محاور أهمها (الشباب والجمهورية الجديدة، حياة كريمة، المشروعات القومية).

وأكد رحمي، على حرص المحافظة على استضافة هذا اللقاء والذي يأتي تماشياً مع سياسة الدولة في الإستماع إلى الشباب والتحاور معهم بهدف الخروج بأفكار رائدة ومبتكرة تساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمنشودة، موجهاً مديرية الشباب والرياضة بتقديم كافة أوجه الدعم من أجل نجاح المنتدى والخروج بالصورة المشرفة.

وعقب اللقاء تم عقد لقاء مع 150 شاب وفتاة من أعضاء برلمان شباب الغربية، بحضور محمود ممتاز مدير العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، أسامة الصياد والأستاذ عاطف سالم مديري إداراتي برلمان الشباب والطلائع بالوزارة وسامح خضر مدير البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، تم خلاله النقاش مع الشباب والاستماع إلى عدد من الأفكار التي سيتم طرحها حول المنتدى.