الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تطوير النيل تنفذ 75984 إزالة ضمن الحملة القومية لإنقاذ النهر

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي نهر النيل

أكدت وزارة الموارد المائية والري، مواصلة أجهزة الوزارة و قطاع حماية وتطوير نهر النيل والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، فى تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، إضافة إلى إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف إلى النيابات العسكرية.

إنقاذ نهر النيل وفرعيه بالتعاون مع الأجهزة المحلية وقوات الأمن

وشن قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت تنفيذ 29  إزالة في نطاق محافظات "الغربية - دمياط - أسيوط - الأقصر"، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل  75984  إزالة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، وفي إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.

تعدد أنواع وأحجام المخالفات على منافع الري والصرف

من جهته أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، استمرار حملات الإزالة الموسعة للحفاظ على مجرى نهر النيل وفرعيه من المخالفات، وأيضًا مصادر التلوث، ومن كافة أنواع الحشائش، بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الإحتياجات الحالية، مشيراً إلى  إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة يومية للنظافة التامة للوصول إلى نيل بلا تعديات ومخالفات أو ملوثات بجميع محافظات الجمهورية.

كما أوضح رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل لـ "الدستور"، أن التحدي الأكبر حالياً يتمثل في القضاء على جميع أشكال وأحجام التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل والترع والمصارف، بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، خاصة مع اختلاف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل ومنها مبانٍ وأسوار وبلوكات بالطوب والحجارة.

وزارة حماية حملات إزالة حملات وزارة الري نهر النيل إزالة التعديات منافع الري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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