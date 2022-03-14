الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تجدد دعمها المستمر لحكومة أوكرانيا وشعبها في مواجهة روسيا

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

جددت الولايات المتحدة، دعمها المستمر لحكومة أوكرانيا وشعبها وإدانتها لهجمات روسيا الاتحادية على المدن الأوكرانية.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا.

وناقش الجانبان، في البيان، الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف الحرب التي اختارها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
من جانبه، جدد بلينكن "تضامن الولايات المتحدة الثابت مع أوكرانيا في الدفاع ضد الهجوم الروسي".

وعلى صعيد آخر أكدت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان أهمية العمل الموحد لمساءلة روسيا عن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشن عملية عسكرية على أوكرانيا.

جاء ذلك وفق بيان للخارجية الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، السبت الماضي، خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، مع نظيريها الكوري الجنوبي تشوي جونج كون، والياباني موري تاكيو.

وبحث الدبلوماسيون الثلاثة الجهود الدولية الرامية إلى مساءلة روسيا، وناقشوا الجهود المشتركة، بما في ذلك التي يعلنها القطاع الخاص، لدعم شعب أوكرانيا.

وتطرق المسئولون إلى مناقشة المخاوف المشتركة بشأن برامج كوريا الشمالية في مجال أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية.

ومن جانبها، أدانت شيرمان بشدة تجارب (بيونج يانج) الصاروخية الأخيرة والتي انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي، واعتبرته تصعيدًا خطيرًا من جانب كوريا الشمالية.

وجددت الدبلوماسية الأمريكية التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حليفتيها كوريا الجنوبية واليابان.

واشنطن الولايات المتحدة أوكرانيا حكومة أوكرانيا روسيا

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