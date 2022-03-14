الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أستراليا تفرض عقوبات على رجال أعمال روس

أستراليا
أستراليا

قررت السلطات الأسترالية، فرض عقوبات على 33 من رجال الأعمال الروس وعائلاتهم، على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الاسترالية ماريس باين في بيان: "أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم فرض عقوبات جديدة على 33 من رجال الأعمال الروس المعروفين وأفراد عائلاتهم المباشرين".

وتشمل قائمة العقوبات المذكورة، التي نشرت على موقع "باين" الإلكتروني: رجل الأعمال رومان أبراموفيتش، ورئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" أليكسي ميللر، ومدير عام شركة "روستيخ" سيرغي شيميزوف، ومدير عام صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل ديميترييف، ورئيس مجلس مدراء مصرف "روسيا" دميتري ليبديف، ورئيس شركة "ترانس نفط" نيكولاي توكاريف، ورئيس الشركة الحكومية "المنتدى الاقتصادي الشرقي" إيغور شوفالوف.  

ووفقا لبيان الوزيرة الأسترالية، تم فرض هذه العقوبات على أشخاص "راكموا ثروات شخصية هائلة"، ويتمتعون بأهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة بالنسبة لروسيا.

و علي صعيد آخر ، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن الزعماء السياسيين في البلاد يريدون الانتقال إلى مرحلة جديدة من التعايش مع كوفيد-19 كما لو كان أنفلونزا، لكنهم سيستشيرون خبراء الصحة.


وبعد يوم من اجتماعه مع مجلس الوزراء والزعماء الاتحاديين قال موريسون للصحفيين صباح السبت إنهم ناقشوا الانتقال إلى "المرحلة دي" من الخطة العامة للتصدي للجائحة.
 

وقال "مطاراتنا أصبحت مفتوحة من جديد ويمكن للوافدين الدوليين القدوم وهناك الآن إعفاءات من الحجر الصحي للأشخاص العائدين لذلك نحن في المرحلة دي إلى حد كبير".
 

وأضاف موريسون، الذي تواجه حكومته المحافظة انتخابات في مايو، أن الزعماء يريدون إلغاء شرط العزل للمخالطين للمصابين بكوفيد-19 وسيطلبون المزيد من النصائح حول هذا الأمر من لجنة من الخبراء.

وفي سياق متصل، تعاني أستراليا من فيروس آخر حيث أعلنت عن شراء كميات إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس التهاب الدماغ الياباني الذي قد يسبب الوفاة وينتقل عبر البعوض، بعد انتشاره للمرة الأولى على الساحل الشرقي الذي ضربته الفيضانات.


وفيما كان محصوراً في الشمال الاستوائي، انتشر الفيروس جنوباً ووصل إلى ولاية أستراليا الجنوبية منذ أواخر  فبراير، وأصاب 17 شخصاً مع تسجيل حالتي وفاة مؤكدتين، بحسب السلطات الصحية في الولاية.


وأوضح أحد العلماء أنّ تزايد كميات المتساقطات تسبب في رفع أعداد البعوض في شرق أستراليا، في وقت تكافح البلاد موجات حرّ من جراء التغير المناخي.


ولا يوجد علاج محدد للمرض الذي يتسبّب به فيروس ينتشر فقط عبر لسعات البعوض.


 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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