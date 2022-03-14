الإثنين 14 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هزة أرضية بقوة 6.4 درجة تضرب أكبر جزر الفلبين

هزة أرضية
هزة أرضية

ضربت هزة أرضية بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر الجزيرة الرئيسية في الفلبين ما أدى إلى اهتزاز المباني في العاصمة مانيلا.

ووقعت الهزة قبالة جزيرة لوزون عند الساعة 5.05 (21.05 بتوقيت غرينتش) ولم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار.

يذكر أنه تضرب الفلبين كل عام نحو عشرين عاصفة وإعصارا، إذ يقع أرخبيل جزر الفلبين في منطقة "الحزام الناري" أو طوق النار منطقة سواحل المحيط الهادئ وجزرها حيث تنشط الزلازل والبراكين ما يجعلها واحدة من أكثر دول العالم عرضة للكوارث.

وفي وقت سابق، أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن زلزالًا قوته 6.8 درجات وقع بالقرب من كيبولاوان باتو في إندونيسيا، مساء الأحد (الإثنين بالتوقيت المحلي)، مضيفًا أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترًا.

وعلى صعيد آخر، أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن زلزالًا بلغت شدته 8.2 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل ولاية "ألاسكا" الأمريكية.

وقال المركز - حسبما ذكر تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي - إن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 56 ميلًا (91 كيلومترًا) جنوب شرق مدينة "بيريفيل"، وعلى عمق 29 ميلًا (7. 46 كيلومتر).

وأضاف المركز، أن هناك تابعين زلزاليين على الأقل وقعا عقب الزلزال بلغت شدتهما 6.2 درجة و5.6 درجة على مقياس ريختر.

من جانبه، أصدر مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) تحذيرًا من احتمال وقوع موجات تسونامي في بعض المناطق بالولاية.

 

الف أكبر الفلبين فلبين تضرب قوة هزة أرضية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

والده رفض زواجه فأنهى حياته.. النيابة تكشف تفاصيل جديدة فى مصرع ناشئ الأهلى

شهود عيان يروون لـ«الدستور» كواليس آخر أيام ناشئ الأهلى زياد إيهاب (فيديو)

12 قتيلا على الأقل جراء هجمات على الطواقم الصحية فى أوكرانيا

ترتيب أقوى الجيوش عالميا 2022.. مصر في صدارة الشرق الأوسط

الصحة الأوكرانية: تدمير 7 مستشفيات خلال الغزو الروسى

روسيا تستأنف رحلاتها الجوية مع الصين وإندونيسيا منذ اندلاع جائحة كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

محمود خليل

من «دولة العلم والإيمان» إلى «الكعكة الحجرية»

محمد العسيري

100 ساعة مع إيزيس فى حضرة «حلوة الحلوات»

ماجد حبته

تشيلى تفتح الطرق الواسعة

القس. رفعت فكرى

لعبة الكراسى بين الأنانية والغيرية

لواء. محسن الفحام

تحديات المرحلة والمشاركة المجتمعية

جمال-أسعد

الحرب والاحتكارات السوقية

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

لابيد يلتقى مهاجرى أوكرانيا قبل توجههم إلى إسرائيل

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

كييف تقاضى إسرائيل على سوء استقبال اللاجئين الأوكرانيين