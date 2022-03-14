هزة أرضية بقوة 6.4 درجة تضرب أكبر جزر الفلبين

ضربت هزة أرضية بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر الجزيرة الرئيسية في الفلبين ما أدى إلى اهتزاز المباني في العاصمة مانيلا.

ووقعت الهزة قبالة جزيرة لوزون عند الساعة 5.05 (21.05 بتوقيت غرينتش) ولم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار.

يذكر أنه تضرب الفلبين كل عام نحو عشرين عاصفة وإعصارا، إذ يقع أرخبيل جزر الفلبين في منطقة "الحزام الناري" أو طوق النار منطقة سواحل المحيط الهادئ وجزرها حيث تنشط الزلازل والبراكين ما يجعلها واحدة من أكثر دول العالم عرضة للكوارث.

وفي وقت سابق، أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن زلزالًا قوته 6.8 درجات وقع بالقرب من كيبولاوان باتو في إندونيسيا، مساء الأحد (الإثنين بالتوقيت المحلي)، مضيفًا أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترًا.

وعلى صعيد آخر، أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن زلزالًا بلغت شدته 8.2 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل ولاية "ألاسكا" الأمريكية.

وقال المركز - حسبما ذكر تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي - إن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 56 ميلًا (91 كيلومترًا) جنوب شرق مدينة "بيريفيل"، وعلى عمق 29 ميلًا (7. 46 كيلومتر).

وأضاف المركز، أن هناك تابعين زلزاليين على الأقل وقعا عقب الزلزال بلغت شدتهما 6.2 درجة و5.6 درجة على مقياس ريختر.

من جانبه، أصدر مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) تحذيرًا من احتمال وقوع موجات تسونامي في بعض المناطق بالولاية.