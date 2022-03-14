زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا بقوة 6.7 درجات ضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع عند الساعة 4.09 (21.09 بتوقيت جرينتش)، على عمق 21 كيلومترًا، فيما حدد مركزه على بعد 167 كيلومترًا غرب مدينة باريامان الساحلية، بحسب الهيئة.

وفي وقت سابق، أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن زلزالًا قوته 6.8 درجات وقع بالقرب من كيبولاوان باتو في إندونيسيا، مساء الأحد (الإثنين بالتوقيت المحلي)، مضيفًا أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترًا.

وعلى صعيد آخر، أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن زلزالًا بلغت شدته 8.2 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل ولاية "ألاسكا" الأمريكية.

وقال المركز - حسبما ذكر تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي - إن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 56 ميلًا (91 كيلومترًا) جنوب شرق مدينة "بيريفيل"، وعلى عمق 29 ميلًا (7. 46 كيلومتر).

وأضاف المركز، أن هناك تابعين زلزاليين على الأقل وقعا عقب الزلزال بلغت شدتهما 6.2 درجة و5.6 درجة على مقياس ريختر.

من جانبه، أصدر مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) تحذيرًا من احتمال وقوع موجات تسونامي في بعض المناطق بالولاية.

وفي الشهر الماضي، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر في ولاية ألاسكا الأمريكية.

و تم رصد الهزة عند الساعة 18:10 بتوقيت جرينتش، وكان مركزها على بعد 27 كم جنوب شرقي مدينة كانتويل في ألاسكا وعلى عمق 77.7 كيلومتر.

وفي وقت سابق، نقلت الأنباء عن هيئة المسح الجيوفيزيائي الأمريكي (USGS)، أنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 5.0 درجات بالقرب من مدينة كيميروفو في مقاطعة كيميروفو في سيبيريا.

و ذكرت الهيئة، أن هذا الزلزال وقع في الساعة 20:41 بالتوقيت العالمي (23:41 بتوقيت موسكو)، وكان مركزه على بعد 125 كيلومترًا شمال غرب كيميروفو، وعلى بعد 36 كيلومترًا من قرية إنسكوي، و 42 كيلومترًا من مدينة كيسيليفسك، وبؤرته على عمق 14.8 كيلومترًا.