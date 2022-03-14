الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكاظمى يؤكد لبلينكن عدم السماح بتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية

الكاظمى
الكاظمى

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الحكومة ماضية في اتخاذ كل ما من شأنه تقوية سيادة الدولة العراقية.


كما أكد الكاظمي - بحسب بيان لمكتبه نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - خلال اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عدم السماح بتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية، حيث جرى خلال الاتصال مناقشة العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث.


وأضاف الكاظمي خلال الاتصال أن الحكومة العراقية ماضية في اتخاذ كل ما من شأنه تقوية سيادة الدولة العراقية وتحصينها ضد أي اعتداءات، أو أي مساس بسيادة البلد وكرامة مواطنيه، لافتا الى إن "العراق ماضٍ في تعزيز دوره الفاعل دولياً وإقليمياً".


من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي، بحسب البيان، تضامن الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق، ومساندتها لما من شأنه دعم أمنه وسيادته.


وأضاف البيان العراقي أن "الاتصال شهد أيضاً مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل الآراء بشأن أفضل السبل لحل النزاعات، وتثبيت الاستقرار لما فيه مصلحة الشعب العراقي وشعوب المنطقة والعالم".

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