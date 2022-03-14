الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مستشار رئيس الجمهورية: الوضع الصحى الحالى المتعلق بإصابات كورونا أفضل بكثير

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين

 أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن الوضع الصحي الحالي فيما يتعلق بإصابات فيروس كورونا أفضل بكثير.


وأرجع تاج الدين - في مداخلة هاتفية مع قناة "دي إم سي" - استقرار الحالة إلى انخفاض عدد الإصابات وانخفاض أعداد الحالات التي تحتاج إلى الدخول للمستشفيات أو رعاية مركزة، مؤكدًا الانخفاض المستمر في أعداد الإصابات وأن تشابك الموجتين الرابعة والخامسة معًا كان ضمن أسباب زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة الماضية.
 

وشدد تاج الدين، على أن الأمور أصبحت أكثر استقرارًا في الوضع الحالي رغم وجود مصابين وعدد وفيات قليلة، مطالبًا الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الفترة القادمة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

خلال أنخفاض القادم الرابع الوضع صحي الجمهورية

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