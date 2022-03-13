غدًا.. عزاء أنيسة حسونة فى مسجد الشرطة بـ6 أكتوبر

قررت أسرة الدكتورة الراحلة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب السابق والرئيس التنفيذى لمستشفى الناس للأطفال، إقامة مراسم العزاء مساء غد الإثنين، بمسجد الشرطة فى 6 أكتوبر.

ويشيع جثمان، الدكتورة الراحلة أنيسة حسونة، عقب صلاة الظهر الغد من مسجد الشرطة فى 6 أكتوبر.

وقالت الأسرة إنه سيتم دفن الجثمان فى مدافن عصام حسونة بالبساتين بجانب مدافن الكحلاوى.

ورحلت أنيسة حسونة، بعد صراع مع "السرطان" على مدار السنوات الماضية، والتى رفضت رفع الراية البيضاء فى مواجهته، وأصرت على استمرار مسيرة العطاء بالمجتمع المدنى والعمل التطوعى، وتلقت تكريمها من قبل السيدة انتصار السيسى فى احتفالية المرأة المصرية، الثلاثاء الماضي.