وزيرا الرياضة والتعليم والعالى يبحثان إستضافة مصر لبطولة العالم للجامعات للإسكواش

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم بمقر وزارة الشباب والرياضة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، لبحث تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للجامعات للإسكواش، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 7 حتى 13 نوفمبر 2022، بحضور أعضاء الإتحاد المصري الرياضي للجامعات والمعاهد العليا وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات.

من جانبه أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بنجاح مصر بالحصول على شرف استضافة مصر لفعاليات بطولة العالم للجامعات للإسكواش، مضيفاً أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإتحاد المصري الرياضي للجامعات والمعاهد، وجميع الجهات المختلفة، من أجل العمل على إنجاح البطولة والخروج بالمظهر اللائق باسم ومكانة مصر الدولية.

مشيرا إلى أن دعم القيادة السياسية للمنظومة الرياضية المصرية بكافة مفرداتها جعل من مصر مركزا رياضيا عالميا يمتلك البنية الرياضية ذات المواصفات العالمية الجاهزة، لاستضافة مختلف المنافسات الرياضية الدولية على مدار العام.

وتقدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالشكر لوزير الشباب والرياضة، على رعايته ودعمه اللامحدود للإتحاد الرياضي للجامعات في جميع الالعاب الفردية والجماعية.

مؤكداً أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الشباب والرياضة لترتيب خطوات إستقبال لجنة الإتحاد الدولي للأسكواش والتي ستصل مصر يوم 21 مارس 2022، وذلك للوقوف على استعدادات مصر لاستضافة البطولة.

حضر اللقاء الأستاذ الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد المصري الرياضي للجامعات والمعاهد العليا، الأستاذ الدكتور عرفة علي سلامة السكرتير العام للإتحاد، الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم، وعضوية الاتحد لكل من "الكابتن أحمد شوبير، الدكتور فتحي ندا، الدكتور عمرو الحداد ممثل الجهة الإدارية"، الدكتور أحمد فريد رئيس جامعة نيو جيزة، الأستاذ الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة، الأستاذة الدكتورة مها محمد حسن عضو الإتحاد المصري للجامعات، الدكتور مصطفي بيومي مصطفي عضو الإتحاد المصري للجامعات، الدكتور عاصم خليفة رئيس الإتحاد المصري للإسكواش، الدكتور أحمد فرج رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.