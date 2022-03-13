الأحد 13 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

محاكمات المسيح في رسالة ماجستير بإكليريكية الأنبا رويس

كنيسة
كنيسة

ناقشت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس، اليوم رسالة الماجستير المُقدمة من القمص يوحنا فايز زخاري مدرس الْعَهْدِ الْجَدِيد بالكلية، والتي حملت عنوان: "مُحَـاكَمَاتِ السَّيِّدِ الْمَسِيحِ وَصَلْبه حَسْبَمَا جَاءَتْ فِي الْعَهْدِ الْجَدِيدِ، دِرَاسَةٌ تَارِيخِيَّةٌ وَتَحْلِيلِيَّةٌ".

تكونت لجنة المناقشة من القس بيشوي حلمي، أستاذ اللاهوت العقيدي والحوارات المسكونية بالكلية مشرفًا ورئيسًا، و أ. د. عدلي أنيس أستاذ جغرافيا الْعَهْدِ الْجَدِيد بالكلية، عضوًا، والدكتور القمص بنيامين المحرقي، عضوًا.

وعقب المناقشة قررت اللجنة منح الباحث درجة الماجستير من قسم الكتاب المُقدس بتقدير ممتاز.

حضر المناقشة الأنبا إبرآم مطران الفيوم، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، ووكيل الكلية والأستاذ الدكتور سعيد حكيم يعقوب، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا.

الكلية الإكليريكية اللاهوتية رسالة الماجستير فايز زخاري القس بيشوي حلمي أستاذ اللاهوت العقيدي اللجنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

والده رفض زواجه فأنهى حياته.. النيابة تكشف تفاصيل جديدة فى مصرع ناشئ الأهلى

شهود عيان يروون لـ«الدستور» كواليس آخر أيام ناشئ الأهلى زياد إيهاب (فيديو)

يوميات الحرب 3.. لماذا لم يصل الروس إلى «كييف» بعد 17 يوما من العملية العسكرية؟

ترتيب أقوى الجيوش عالميا 2022.. مصر في صدارة الشرق الأوسط

النيابة تأمر بحبس المتهم بقتل طفل من ذوى الهمم فى الغردقة

منفذ جديد لبيع السلع الغذائية بالمحلة الكبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

محمود خليل

من «دولة العلم والإيمان» إلى «الكعكة الحجرية»

محمد العسيري

100 ساعة مع إيزيس فى حضرة «حلوة الحلوات»

ماجد حبته

تشيلى تفتح الطرق الواسعة

القس. رفعت فكرى

لعبة الكراسى بين الأنانية والغيرية

لواء. محسن الفحام

تحديات المرحلة والمشاركة المجتمعية

جمال-أسعد

الحرب والاحتكارات السوقية

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

لابيد يلتقى مهاجرى أوكرانيا قبل توجههم إلى إسرائيل

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

كييف تقاضى إسرائيل على سوء استقبال اللاجئين الأوكرانيين