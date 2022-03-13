محاكمات المسيح في رسالة ماجستير بإكليريكية الأنبا رويس

ناقشت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس، اليوم رسالة الماجستير المُقدمة من القمص يوحنا فايز زخاري مدرس الْعَهْدِ الْجَدِيد بالكلية، والتي حملت عنوان: "مُحَـاكَمَاتِ السَّيِّدِ الْمَسِيحِ وَصَلْبه حَسْبَمَا جَاءَتْ فِي الْعَهْدِ الْجَدِيدِ، دِرَاسَةٌ تَارِيخِيَّةٌ وَتَحْلِيلِيَّةٌ".

تكونت لجنة المناقشة من القس بيشوي حلمي، أستاذ اللاهوت العقيدي والحوارات المسكونية بالكلية مشرفًا ورئيسًا، و أ. د. عدلي أنيس أستاذ جغرافيا الْعَهْدِ الْجَدِيد بالكلية، عضوًا، والدكتور القمص بنيامين المحرقي، عضوًا.

وعقب المناقشة قررت اللجنة منح الباحث درجة الماجستير من قسم الكتاب المُقدس بتقدير ممتاز.

حضر المناقشة الأنبا إبرآم مطران الفيوم، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، ووكيل الكلية والأستاذ الدكتور سعيد حكيم يعقوب، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا.