واشنطن: نمارس «ضغوطا هائلة» على بوتين لوقف إطلاق النار بأوكرانيا

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أنها تمارس "ضغوطا هائلة" على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن ما يحتاجه الأوكرانيون أسلحة مضادة للطائرات وللدبابات وللدروع وهذا ما توفره الولايات المتحدة لكييف.

وأوضحت مسؤولة في الخارجية الأمريكية ان روسيا تظهر "علامات" على الاهتمام بالمفاوضات مع أوكرانيا، وذلك وفق قناة "الحرة" الأمريكية.

وقالت الخارجية الأمريكية في وقت سابق ان واشنطن تريد الحفاظ على المسار الدبلوماسي لحل المسألة الأوكرانية، مشيرة إلى ان حرب روسيا على شعب أوكرانيا وحشية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تركز على دعم أوكرانيا حكومة وشعبا، كما تدين أي اعتداء على الصحفيين والمدنيين في أوكرانيا.

أعلن وزير الدفاع الكرواتي ماريو بانوجيتش، اليوم الأحد، أن الطائرة المسيّرة العسكرية السوفياتية الصنع التي تحطّمت الخميس في زغرب، كانت "تحمل قنبلة جويّة"، مجددا تنديده بـ"التقصير" في ردّ الفعل من جانب بعض الحلفاء في حلف شمال الأطلسي.

وقال الوزير للصحافة "لقد عثرنا داخل الطائرة على أجزاءً من قنبلة جوّيّة ويمكننا القول في الوقت الحالي إنها كانت قنبلة جوية مستخدمة على طائرات سوفياتية الصنع".

وأوضحت السلطات الكرواتية أمس السبت أن الطائرة التي "أطلقت فوق الأراضي الأوكرانية" هي من طراز "توبوليف تو-141" صُنعت في سبعينات وثمانينات القرن الماضي لتلبية حاجات الجيش السوفياتي الذي كان يستخدمها لمهمات استطلاعية.

وقال الوزير إن هذه الطائرة المسيرة التي يزيد وزنها عن ستة أطنان خضعت "لتعديلات بحسب كل الأدلة، في الآونة الأخيرة".

وأضاف "تشير آثار المتفجرات والعناصر الأخرى التي تم العثور عليها إلى أن هذه الطائرة لم تكن مخصصة للاستطلاع".

وتحطمت الطائرة ليل الخميس الجمعة في حديقة في العاصمة زغرب، قرب مجمع جامعي يضمّ 4500 طالب وعلى بعد نحو 200 متر من حيّ سكني، بدون التسبب بسقوط ضحايا، وتضررت حوالى أربعين سيارة كانت متوقفة في مرأب.