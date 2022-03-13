حصاد القوى العاملة اليوم.. «سعفان» يتابع حقوق مصري قُتل بالسعودية

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم الأحد، عدد من الأحداث الهامة، حيث يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، تعويضات ومستحقات العامل المصري مصطفى محمد العربي بغدادي من محافظة أسوان، الذي لقى حتفه بعد إصابته خلال مشاجرة مع سائق من الجنسية السورية وخلال المشاجرة قام السائق السوري بطعن العامل المصري بآلة حادة (مفك) في رقبته ولاذ بالفرار.

https://www.dostor.org/3741167

«القوى العاملة»: تعيين 427 شابًا والتفتيش على 236 منشأة بالفيوم

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن صرف مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 64 ألف جنيه كرعاية اجتماعية لـ25 عاملًا غير منتظم، وصرف 9425 جنيهًا رعاية صحية لـ38 عاملًا، فضلًا عن تسجيل 108 عمال جدد بالمنظومة.

https://www.dostor.org/3741175



سداد 1.7 مليون جنيه قيمة ديون على 40 غارمة بأسوان

شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في إطار جولته الميدانية لمحافظة أسوان، والمحافظ اللواء أشرف عطية، فعاليات مبادرة "فرحة عمرى" التي تنظمها مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

https://www.dostor.org/3741170



سعفان ومحافظ أسوان يسلمان 4677 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة

استأنف وزير القوى العاملة محمد سعفان، جولته الميدانية لمحافظة أسوان، حيث سلم هو والمحافظ اللواء أشرف عطية 4677 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، بحضور محمد عبد الوهاب مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

https://www.dostor.org/3741680



وزير القوى العاملة يؤكد أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمجتمع

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المجتمع، بالتعاون مع الجامعات المصرية، لافتًا إلى أن جائحة كورونا كانت أكبر دافع للمؤسسات الاهتمام بسبل السلامة والصحة المهنية، ليس على سبيل المنشآت الصناعية، بل على مستوى المنازل والعقارات، لأن الوقاية دوماً خير من العلاج، ولا بد أن تصبح السلامة مسئولية سلوكية عن قناعة لكل فرد، ولا بد أن يصبح العامل المصري سفيراً لإجراءات السلامة في المجتمع، انطلاقاً من قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، لدعم جهود الدولة الجبارة في مواجهة تلك الجائحة.

https://www.dostor.org/3741780