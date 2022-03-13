الأحد 13 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول أوكراني: نسعى لعقد اجتماع بين زيلينسكي وبوتين في المستقبل القريب

زيلينسكي وبوتين
زيلينسكي وبوتين

رجح مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، اليوم الأحد، إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في المستقبل القريب، مؤكدًا أن الجانب الأوكراني يفعل كل ما في وسعه من أجل تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن.

وقال بودولياك، في تصريحات إعلامية أوردتها وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، "أعتقد أن تحقيق ذلك لن يستغرق وقتًا طويلاً. كما أنني لست مستعدًا للقول إن هذا الاجتماع قد يُعقد في المستقبل القريب خلال يوم، أو يومين"، موضحًا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت.

وأضاف "سنحاول تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن"، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تواصل البحث عن مكان لإجراء محادثات بين رئيسي البلدين فيما يتعلق بالضمانات الأمنية ولإعداد مجموعة من الاتفاقيات بين الجانبين الروسي والأوكراني.

وأكد بودولياك: "عندما يتم الاتفاق مبدئيًا، سيكون بمقدور كلا الرئيسين أن يجتمعا ويضعا بالفعل البنود النهائية لمعاهدة السلام"، مشددًا على أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي لن يوقع أي معاهدات سلام غير فعالة وغير مربحة لبلاده، وأن الجانب الروسي أعرب أيضًا عن استعداده لعقد لقاء مباشر بين الرئيسين.

وفي سياق متصل، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية في أعقاب القصف المدفعي الأوكراني على مستشفى في فولنوفاكا؛ ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن لجنة التحقيق الروسية اليوم الأحد "فتحت مديرية التحقيقات الرئيسية التابعة للجنة التحقيق قضية جنائية بموجب الجزء الأول من المادة 356 من القانون الجنائي الروسي (المعاملة الهمجية للمدنيين) إثر مقتل أشخاص في مستشفى في فولنوفاكا بقصف القوات الأوكرانية".

ووفقًا للمحققين ففي ليل 13 مارس، أطلقت القوات الأوكرانية هجومًا مدفعيًا مكثفًا من نظام قاذفة صواريخ جراد المتعددة والدبابات على مبنى مستشفى المنطقة المركزية في فولنوفاكيا، والتي كان بداخلها نحو 500 مريض بالداخل، وأسفر القصف عن مقتل ستة مدنيين على الأقل وإلحاق أضرار بالغة بمبنى المستشفى.

وأضافت أنه "تبذل جهود لجمع الأدلة على جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الأوكراني والكتائب القومية ضد المدنيين لتحديد ومعاقبة المسئولين".

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وائل لطفي

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