الأحد 13 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تحقق في «مذبحة جماعية» لمدنيين بلوغانسك شرق أوكرانيا

رئيس لجنة التحقيقات
رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستريكين

أعلن رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستريكين، عن فتح تحقيق فيما وصفه بـ"المذبحة الجماعية" والتي راح ضحيتها مدنيون في منطقة بوباسناينسك بجمهورية لوغانسك التي فرّت منها "قوات كييف والزمر النازية" الأوكرانية.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن بيان اللجنة الروسية، أن وحدات من الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك اكتشفت بعد فرار قوات كييف في منطقة محطة القطارات ببلدة بوباسناينسك شرق أوكرانيًا آثار مذبحة جماعية ضحاياها من المدنيين.

ووفقا لمعلومات الشرطة الشعبية، فإن القوات الأوكرانية المنسحبة أخرجت الناس من الأقبية واستخدمتهم دروعًا بشرية، وأطلقت النار على كل من حاول المقاومة أو الفرار، موضحًا أن "رئيس لجنة التحقيق أصدر تعليماته للتحقيق في ملابسات مذبحة جماعية بحق المدنيين في جمهورية لوغانسك الشعبية".

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل أكثر من 2000 مدني حتى الآن، في مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة جنوب أوكرانيا.

وقال مجلس المدينة اليوم الأحد، إن 2187 شخصًا لقوا حتفهم منذ بدء الحرب الهجومية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، مشيرًا إلى وقوع 22 غارة جوية على المدينة الواقعة على بحر أزوف خلال الـ24 ساعة الماضية فقط تم خلالها إسقاط نحو 100 قنبلة.

وذكر المجلس أن المهاجمين يتعمدون مهاجمة المباني السكنية واتهمهم بتدمير مستشفيات والبنية التحتية أيضا، وفي المقابل تصر روسيا على أنها لا تهاجم سوى الأهداف العسكرية فقط.

تجدر الإشارة إلى أن وحدات روسية تحاصر منذ أيام مدينة ماريوبول التي يقطنها نحو 400 ألف نسمة وقامت الوحدات الروسية بعزل المدينة عن بقية أوكرانيا.

وحسب البيانات الأوكرانية، قامت قوات انفصالية موالية لموسكو باقتحام ضواحي المدينة التي تعتبر رمزا للمقاومة الأوكرانية حيث تم صد العديد من المحاولات للقوات الانفصالية للاستيلاء على المدينة منذ بدء الحرب في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا في عام 2014. 

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