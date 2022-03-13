الأحد 13 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس أوكرانيا يدعو شركات البرمجيات للتوقف عن دعم منتجاتهم في روسيا

زيلينسكي
زيلينسكي

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، شركات البرمجيات الأمريكية (مايكروسوفت) و(أوراكل) ومجموعة برامج الأعمال الألمانية (ساب) إلى وقف خدمات الدعم لمنتجاتها في روسيا.

ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن زيلينسكي قوله في حسابه على تويتر: "توقفوا عن دعم منتجاتكم في روسيا.. أوقفوا الحرب!".

وكانت مايكروسوفت أعلنت عن تعليق جميع مبيعاتها الجديدة من المنتجات والخدمات في روسيا أوائل مارس الجاري، وذلك بعد فرض الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبيّ عقوبات عليها عقب هجماتها العسكرية على أوكرانيا.

و قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، إنه تم إجلاء أكثر من 140 ألف مدني من مناطق الصراع في أوكرانيا.

وأضافت فيريشوك، في تصريح نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الأحد، أن قافلة إنسانية فشلت مرة أخرى في الوصول إلى مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة بسبب القصف الروسي.

وفي نفس السياق، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، صباح اليوم عن إجلاء ما يقرب من 125 ألف شخص من مناطق الصراع عبر الممرات الإنسانية الأوكرانية، موضحًا - في رسالة بالفيديو - أن الأولوية لمدينة ماريوبول، التي يُحاصر فيها 400 ألف شخص ونفد فيها الماء والغذاء.

وذكر أن قافلة إمدادات إنسانية في طريقها إلى المدينة الساحلية وتبعد عنها 80 كم فقط، ويمكن أن تصل في غضون ساعتين.

وفي سياق متصل،  أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن القوات الأمريكية لن تشارك في أي عمليات قتالية في أوكرانيا ولن يتم إرسالها إلى هناك.

قال سوليفان -في تصريح أورده موقع "يو إس إيه توداي" الأمريكي اليوم الأحد - إن القوات الأمريكية لن تشارك في العمليات القتالية بأوكرانيا، وجاء ذلك تعقيبا حول الضربة الجوية التي استهدفت مركز تدريب عسكري قرب لفيف.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

والده رفض زواجه فأنهى حياته.. النيابة تكشف تفاصيل جديدة فى مصرع ناشئ الأهلى

شهود عيان يروون لـ«الدستور» كواليس آخر أيام ناشئ الأهلى زياد إيهاب (فيديو)

يوميات الحرب 3.. لماذا لم يصل الروس إلى «كييف» بعد 17 يوما من العملية العسكرية؟

ترتيب أقوى الجيوش عالميا 2022.. مصر في صدارة الشرق الأوسط

النيابة تأمر بحبس المتهم بقتل طفل من ذوى الهمم فى الغردقة

منفذ جديد لبيع السلع الغذائية بالمحلة الكبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

محمود خليل

من «دولة العلم والإيمان» إلى «الكعكة الحجرية»

محمد العسيري

100 ساعة مع إيزيس فى حضرة «حلوة الحلوات»

ماجد حبته

تشيلى تفتح الطرق الواسعة

القس. رفعت فكرى

لعبة الكراسى بين الأنانية والغيرية

لواء. محسن الفحام

تحديات المرحلة والمشاركة المجتمعية

جمال-أسعد

الحرب والاحتكارات السوقية

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

لابيد يلتقى مهاجرى أوكرانيا قبل توجههم إلى إسرائيل

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

كييف تقاضى إسرائيل على سوء استقبال اللاجئين الأوكرانيين