الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة يتابع مستجدات منظومة الخدمات المميكنة للمنشآت الفندقية

وزير السياحة
وزير السياحة

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، مع ممثلي تحالف الشركة المنفذة لمشروع منظومة الخدمات المميكنة للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، للوقوف على آخر ما آلت إليه مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي بالمرحلة الأولى من المشروع.

حضر الاجتماع غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وعبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي وقيادات من الوزارة وممثلين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحالف.

يهدف هذا المشروع إلى تيسير تلقي الخدمات السياحية للمنشأت الفندقية والسياحية عبر الموقع الرسمي لوزارة السياحة والآثار، ما يأتي تماشيا مع استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي.

واستهل العناني الاجتماع بتوجيه الشكر لفريق العمل القائم على الجهد المبذول في هذا المشروع والتزامهم بالتوقيتات المحددة، مشددا على ضرورة إطلاق الموقع في أسرع وقت ممكن، مع الأخذ في الاعتبار التشريعات القانونية الجديدة الخاصة بالتعاقدات بحيث يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في إطار هذا التحديث.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من الميكنة الكاملة لأكثر من ٥٠ خدمة كما تم تدريب العاملين بالإدارة على آلية تنفيذها من خلال هذا النظام، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية الأساسية بالإدارة لزيادة فعالية الأداء.

لجنة وزارية للسياحة خالد العناني وزير السياحة والآثار الخدمات السياحية والأنشطة السياحية النشاط السياحي

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