لفت نظرها جمال أسنانه.. حكاية أول حب في حياة الفنانة صباح

روت الفنانة اللبنانية صباح حكاية أول حب في حياتها، قائلة: "تعرفت على حبيبي الأول عندما سمعت أن إذاعة صوت أمريكا، تستقبل الفنانين في بيروت، وتسجل لهم أغنيات نظير أجور، فذهبت إلى الإذاعة لأطلب تسجيل بعض الأغنيات، فأدخلوني إلى مكتب المدير وكان اسمه كنعان الخطيب، وبمجرد أن رأيته وقعت في حبه".

شعر كنعان أن الفنانة صباح، حسب مجلة "الشبكة" اللبنانية، أنها تتحدث عن كل شيء إلا الأغاني، ولا تنظر إلى أي جهة إلا إلى فمه وأسنانه ففهم أنها وقعت في حبه، فبادلها الوقعة بمثلــها، وبدأ يحــدثها عن الأدب والفن والجمال.

أضافت “الشحرورة”: "فجأة مد يده إلى جيب سترته الداخلية، كأنه يريد أن يخــرج محفظــته فانـــزعجت وكــدت أصـــاب بخيبـــة الأمـــل، لولا أنني رأيته يخــرج بدلًا من محفظـــته قصـــبة، أي ناي، واكتشـــفت أنه مدير إذاعة صوت أمريكا، شاعر وفنان وعازف ناي وأستاذ لغة إنجليزية، ومفســـد أخــلاق المطربات عند اللزوم، ورحــت أدرس على يديه جميع الفنون، وفي مقدمتها اللغة الإنجليزية، وإن كنت أحسنت أداءها بعد ذلك فالفضل يرجع إلى حبيبي ومعلمي كنعان الخطيب".

وأكملت: "أقول حبيبي لأنه كان أول حب حقيقي غــزا قلبي وسرى في دمي وأسر كياني، ولم يعد كنعان يطيــق فراقي لحظة واحدة، فراح يتردد على بيتنا، ويمضــي معظم سهراته عندنا، وتطورت علاقتي به بعد أن تبلــورت أفكاره عن طلب خطـــير هو أن اعتـــزل الفن وأصبح شريكة حياته، وقال لي وقتها إن ما أربحه من مال يهــدر على أهلي، إذن ما الفائدة".

وتابعت: "وكدت أقتنع أنا الصغيرة، التي تحولت في نهاية المطــاف إلى لعبة بيديه، خصوصًا وأنه كان يكبــرني بعشرين عامًا، ولكني تراجعــت في اللحظة الأخيرة عندما تبينت أن حبي لأهلي لا يفـــوقه أي حب في الدنيا، وأني أفضل أصغر فرد في عائلتي على أكبر سلطان على قلبي، لأن حبهم متغـــلغل في عروقي، واعتـــذرت من كنعان، وقلت له “لن اعتزل الفن”، فقال “: “أنت حرة في عدم اعتـــزالك الفن، ولكن هل أنت حرة في اعتـــزال حبي؟"، فأجبت "لا، سأظل أحبك إلى الأبد، وليعـــذرني إذا لم أحبه إلى الأبد".