شهود عيان يروون لـ«الدستور» كواليس آخر أيام ناشئ الأهلى زياد إيهاب (فيديو)

روى شهود عيان لموقع صحيفة الدستور، كواليس آخر أيام حارس مرمى الناشئين في النادي الأهلي زياد إيهاب.

وقال موسى محمد موسى، أحد جيران ناشئ الأهلي زياد إيهاب إنه كان متوجهًا للعمل صباح يوم الواقعة وفوجئ بسيارة شرطة في مكان سكن الراحل، إلا أنه توجه للعمل دون أن يستعلم عما يحدث، عقب ذلك تلقى اتصالاً هاتفيًا من أحد أصدقائه وأخبروه بوفاة ناشئ الأهلي زياد إيهاب.

أضاف أحد شهود عيان أنه قام بالاتصال بوالده ليستعلم عما حدث لزياد، فأخبره بأنه سقط من أعلى العقار من الطابق الثاني عشر.

وأوضح موسى أن العقار حديث الإنشاء وليس به سور، مضيفا: "آخر مرة شوفته امبارح في مركز شباب عزبة النخل، وعلاقته كانت محدودة بمحيط سكنه".

وقال محسن كامل، أحد جيران اللاعب زياد إيهاب حارس ناشئين الأهلي المتوفى، بمنطقة عين شمس: "أنا الي ربيت زياد وصديق شخصي لوالده، وكنت أدربه منذ كان في الصغر وكان مغرما بحراسة المرمى، والتحق بإنبي ومنه للنادي الأهلي، وأحبه جدا كابتن إكرامي، وزياد لا يمكن أن ينتحر تماما".

وأضاف: "أنه كان في المنزل الساعة 5 فجرا أنه سقط وسمعت صوت السقوط وكان صوت مزعجا، وقام الأهالي بنقله لمستشفى المطرية".

وأضاف الحاج محسن: "التقيته منذ 4 أيام وحكى لي على مباراة بياميدز وكان سعيدا بفوز الأهلي وحكى معي على مباراة الاتحاد"، موضحا أنه لم يكن له أصدقاء، وكان يحضر لي ويقول لي أدعى لي يا جدي.

وقال مصطفى، أحد جيران وصديق اللاعب زياد إيهاب حارس ناشئين الأهلي المتوفى، بمنطقة عين شمس، إن كان يقابل زياد على فترات متباعدة وقت حضوره من التمارين أو عقب المباريات، مضيفا: “أصحابه معدودين وشاب محترم وتقي، ولم يثير أي مشاكل مع أحد إطلاقا”.

وأضاف: “آخر أيامه كان حزينا وكان يجلس منفردا”.

كان قسم شرطة عين شمس، تلقي بلاغا بسقوط شخص من شرفة عقار منزله بدائرة القسم.

وانتقل رجال المباحث، إلى محل البلاغ ، وتبين سقوط اللاعب ايهاب زياد حارس مرمى الناشئين في النادي الأهلي، غارقا في دمائه، كما تبين انه اختل توازنه ليسقط قتيلا.

وكلف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة رجال المباحث، بسرعة الانتقال حيث تم الاستماع لشهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة محل البلاغ، وتحرير محضر وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة وتسليمها لذويه لعدم وجود شبهة جنائية.

جدير بالذكر أن زياد إيهاب يعد من الحراس المتميزين فى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ويشارك مع فريقه بشكل مُنتظم، كما أنه من اللاعبين الملتزمين داخل الملعب وخارجه.

مناظرة النيابة

كشفت مناظرة نيابة عين شمس لجثة زياد إيهاب حارس مرمى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي لقي مصرعه إثر سقوطه من شرفة منزله بمنطقة عين شمس، عن وجود كسور متفرقة بجثة المتوفي وشرخ بالجمجمة نتيجة السقوط من علو مرتفع .

الخطيب ينعي إيهاب زياد

ونعى محمود الخطيب، عبر صفحة النادي الأهلي قائلا: "إنه وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والآسي أحد أبناء النادي من الشباب "زياد إيهاب" حارس مرمي فريق الأهلي لكرة القدم مواليد ٢٠٠٣ الذي وافته المنية، وتقدم مجلس الادارة بخالص التعازي لأسرة الفقيد وزملائه داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.. وإنا لله وإنا اليه راجعون" .