الأحد 13 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الروسية: محاولات الغرب لمحو التواجد الإعلامي الروسي مستمرة

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، إن دول الغرب تمضي قدمًا نحو القضاء على آخر علامات التواجد الإعلامي الروسي.

وأضافت في بيان -نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن "الدول التي تُشكل الغرب مُجتمعة تتقدم نحو القضاء على آخر علامات الإعلام الروسي، ومن الملائم وصف هذا الوضع في بعض البلاد بأنه مذبحة جماعية لوسائل الإعلام الروسية".

وأشارت زاخاروفا إلى أن السلطات في دول الغرب لا تُزعج نفسها بتقديم حجج قانونية لاضطهادهم للصحفيين الروس، بل وانضمت أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية إلى تلك العملية، مشيرة إلى أن تلك الجهود ضد الإعلام الروسي بدأت في التصاعد منذ أكثر من 10 سنوات وظلت في نمو مستمر منذ ذلك الحين.

وتابعت أن "الضغط على وسائل الإعلام الروسية من قبل الدول الديمقراطية المتقدمة نما بشكل ملحوظ بعد عداء السلطات الجورجية ضد أبخازي وأوسيتا الجنوبية في 2008، ثم تصاعد بعد الانقلاب الحكومي في أوكرانيا عام 2014".

و أعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" أن المفاوضات بين موسكو وكييف ستستأنف يوم غد الموافق 14 من فبراير الجارى .

وذكرت شبكة روسيا اليوم الإخبارية أن بيسكوف رد على تصريحات مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك التي ذكر فيها أن المفاوضات تجري الآن قائلا: "لا، المفاوضات مقررة غدا".

وكان ممثلو موسكو وكييف أعلنوا سابقا أن الجولة الأخيرة من المفاوضات لم تثمر عن نتائج، فيما أعرب الطرفان عن استعدادهما لمواصلة الحوار، وأشارا إلى تحقيق بعض التقدم في على صعيد فتح الممرات الإنسانية، بعد فشل إطلاقها الاثنين الماضي.

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