مسلسلات رمضان 2022|عائشة بن أحمد تخوض صراعات عائلية في «ملف سري»

نشرت النجمة عائشة بن أحمد بوستر شخصية مريم في مسلسل ملف سري، والذي تنافس به في دراما رمضان 2022، وتتعاون فيه للمرة الأولى مع النجم هاني سلامة.

وكشفت عائشة بن أحمد عن كواليس شخصيتها بالمسلسل حيث تجسد شخصية فتاة تدعى “مريم” وتعود من أوروبا لتخوض صراعات عائلية لم تكن في حساباتها.

ويشارك عائشة بن أحمد في بطولة المسلسل النجوم هاني سلامة، ماجد المصري، نضال الشافعي، ميرهان حسين وإدوارد، وهو من تأليف محمود حجاج، إنتاج مجموعة فنون مصر، ومن إخراج حسن البلاسي.

وعرض مؤخرًا لعائشة بن أحمد فيلمها السينمائي “ريتسا”، كما تنتظر إطلاق مسلسلها لون البحر والذي يجمعها بالنجم خالد النبوي عقب انتهاء الموسم الرمضاني، ذلك بجانب مسلسل وعد الشيطان مع النجم عمرو يوسف والمقرر إطلاقه قريبًا.

كما حققت عائشة بن أحمد نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي بمسلسل لعبة نيوتن، حيث قدمت شخصية أمينة التي تبحث عن حريتها، لترى الحياة من منظور مختلف بعد فوات الأوان، وقد حقق المسلسل نجاحًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي وقت عرضه، وتصدر التريند أكثر من مرة.

ولمع نجم عائشة بن أحمد سريعًا في الوطن العربي، نجاحها في تونس مهّد لها الطريق لمشاركات عربية كثيرة، تألقت في مسلسل لأجل عيون كاترين، وتبعته بنجاح بطولتها للفيلم التونسي عزيز روحو، قدمت شخصية خديجة في فيلم زيزو، وهو إنتاج فرنسي لبناني تونسي مشترك، حصل على جائزة أفضل فيلم في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي، وشاركت في بطولة الفيلم التونسي الجزائري أوغسطينوس ابن دموعها.

وخلال مشوارها تنوعت مشاركات عائشة بين الدراما والسينما، ويعتبر “فيلم الخلية” أول مشاركة سينمائية مصرية لها، وبعدها شاركت في بطولة فيلم “الفلوس” الذي اقتربت إيراداته من 50 مليون جنيه في شباك التذاكر المصري، ثم فيلم توأم روحي والذي جسدت فيه 4 شخصيات نسائية مختلفة.

ونافست عائشة بشخصية ليلى في مسلسل “نسر الصعيد” في موسم رمضان 2018، وتعتبر شخصية أم أُبيّ في مسلسل السهام المارقة من أقوى الشخصيات الدرامية التي قدمتها عائشة. وفي عام 2021، نافست عائشة في موسم رمضان بمسلسل لعبة نيوتن، وأيضًا بالمسلسل التونسي حرقة، شاركت في بطولة فيلم ريتسا والذي عُرض مؤخرًا بدور العرض السينمائية.