الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث سير بطريق العلمين

حادث مروري
حادث مروري

شهدت محافظة مطروح، مساء الأحد، حادثا مروريا في منطقة العلمين، والذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتلقى مرفق إسعاف مطروح بلاغًا بالحادث وانتقلت على الفور سيارتا إسعاف من وحدات إسعاف سيدى عبدالرحمن وتل العيس وتم نقل المصابين لمستشفى الضبعه المركزى لتلقى العلاج والإسعافات اللازمة.

والمصابون هم: عبدالعظيم محمود أبو شنب ١٧ سنة من مدينة سيدى برانى مصابا بجرح قطعي بطول ٧ سم وكسر فى الذراع اليمنى أبوبكر محمود ابو شنب ٣٠ سنة من مدينة سيدى برانى مصابا بكدمات متفرقة من الجسم وعبدالله محمد محمود ١٦ سنة من مدينة سيدى برانى مصابا بكدمات متفرقة من الجسم .

حادث مرورى سيدي عبدالرحمن محافظة مطروح إصابة 3 أشخاص منطقة العلمين مستشفي الضبعة المركزي الذراع اليمنى نقل المصابين

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وائل لطفي

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