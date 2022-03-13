التضامن في 24 ساعة.. إنقاذ مسنة بلا مأوى والاستعداد لصرف «تكافل وكرامة»

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، عددًا من الأنشطة والأحداث التى وجهت بها نيفين القباج وزيرة التضامن، نستعرضها فى التقرير التالي:



-«التضامن»: إيداع شاب بلا مأوى مستشفى الأمراض النفسية لتلقي الرعاية

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى وجود شاب بلا مأوى بمركز كفرالدوار بمحافظة البحيرة، علمًا بأن الشاب يعاني من مرض نفسي، حيث أدى ذلك إلى قيامه بالتجرد من ملابسه أمام المارة من السيدات بالمنطقة، وقد ناشد الأهالي المسئولين برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان بشأن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

https://www.dostor.org/3741512



-الثلاثاء.. «التضامن» تبدأ صرف «الدعم» لأكثر من 3.8 مليون مستفيد

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، بعد غد الثلاثاء، 15 مارس، صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لأكثر من 3.8 مليون مستفيد، وذلك بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة التضامن أنه تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، ولمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا.

https://www.dostor.org/3741801

-«التضامن» تنقذ مسنة بلا مأوى بطنطا وتنقلها لدار رعاية

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن، بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن وجود مواطنة مسنة بلا مأوى متواجدة بشارع الجلاء بمدينة طنطا، وذلك بالقرب من موقف السيارات القديم.

https://www.dostor.org/3741496